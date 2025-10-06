HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Bono de Guerra información de HOY, 6 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Consulta todos los detalles actualizados del Bono de Guerra de octubre 2025, incluido cuándo se paga, cuánto se asignará este mes y cómo será el cronograma de distribución. El depósito se realizará a través del Sistema Patria, siguiendo el mismo esquema aplicado en septiembre.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El gobierno de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, alista el desembolso del Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025. Este beneficio económico, canalizado mediante el Sistema Patria, está destinado a tres grupos específicos de la población, con el objetivo de ofrecer apoyo financiero ante la situación actual del país.

En las siguientes líneas encontrarás los datos más recientes sobre los montos, las fechas de pago y las condiciones requeridas para acceder a este aporte.

PUEDES VER: Bono de Guerra últimas noticias de HOY: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

Próximamente comenzará la asignación del Bono de Guerra de octubre 2025. Esta ayuda financiera será distribuida, como de costumbre, entre los tres sectores que la reciben de manera habitual, siguiendo el calendario definido por el Ejecutivo. Para estimar la posible fecha de depósito, conviene considerar el patrón de pago aplicado en septiembre:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un incremento en los montos del Bono de Guerra Económica entregado por medio del Sistema Patria. Esta actualización aplica a los tres sectores que habitualmente perciben este subsidio y responde al sistema de indexación aún en funcionamiento. A continuación, se presentan las cifras actualizadas correspondientes a octubre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Venezuela advierte a EE.UU. que la extrema derecha planea atacar con explosivos a su embajada: “Es una operación de falsa bandera”

Venezuela advierte a EE.UU. que la extrema derecha planea atacar con explosivos a su embajada: “Es una operación de falsa bandera”

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

LEER MÁS
La increíble historia de la gaseosa peruana que no es tan popular en Perú, pero es la favorita en Egipto: no es la Inka Kola

La increíble historia de la gaseosa peruana que no es tan popular en Perú, pero es la favorita en Egipto: no es la Inka Kola

LEER MÁS
Este es el distrito más tranquilo para vivir en Lima, según la IA: no es Miraflores ni San Isidro

Este es el distrito más tranquilo para vivir en Lima, según la IA: no es Miraflores ni San Isidro

LEER MÁS
¿Cuánto debes ganar para tener una pensión de más de 3.000 € en España?

¿Cuánto debes ganar para tener una pensión de más de 3.000 € en España?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Datos LR

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

La increíble historia de la gaseosa peruana que no es tan popular en Perú, pero es la favorita en Egipto: no es la Inka Kola

Este es el distrito más tranquilo para vivir en Lima, según la IA: no es Miraflores ni San Isidro

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025