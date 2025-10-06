Bono de Guerra información de HOY, 6 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

El gobierno de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, alista el desembolso del Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025. Este beneficio económico, canalizado mediante el Sistema Patria, está destinado a tres grupos específicos de la población, con el objetivo de ofrecer apoyo financiero ante la situación actual del país.

En las siguientes líneas encontrarás los datos más recientes sobre los montos, las fechas de pago y las condiciones requeridas para acceder a este aporte.

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

Próximamente comenzará la asignación del Bono de Guerra de octubre 2025. Esta ayuda financiera será distribuida, como de costumbre, entre los tres sectores que la reciben de manera habitual, siguiendo el calendario definido por el Ejecutivo. Para estimar la posible fecha de depósito, conviene considerar el patrón de pago aplicado en septiembre:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)

lunes 13 de octubre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)

viernes 17 de octubre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un incremento en los montos del Bono de Guerra Económica entregado por medio del Sistema Patria. Esta actualización aplica a los tres sectores que habitualmente perciben este subsidio y responde al sistema de indexación aún en funcionamiento. A continuación, se presentan las cifras actualizadas correspondientes a octubre de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".