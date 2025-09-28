Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

El sorteo 143 del Kingo Táchira se celebra este 28 de septiembre a las 3:00 p.m., según la hora de Caracas. Los resultados podrán consultarse en el portal web de La República una vez estén disponibles. Además, los usuarios tendrán la opción de seguir el evento en vivo a través de YouTube, una alternativa ideal para no perderse ningún detalle desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 28 de septiembre: números del sorteo 143

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 21 de septiembre

Bingo: 10 - 22 - 12 - 25 - 24 - 13 - 17 - 08

Lotto: 08 - 26 - 04 - 15 - 21

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.