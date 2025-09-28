Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV
Consulta los resultados del Kingo Táchira de este 28 de septiembre, incluyendo las combinaciones ganadoras de los sorteos de Bingo y Lotto. En esta edición, los participantes pueden optar por premios a partir de $500 en distintas regiones de Venezuela.
El sorteo 143 del Kingo Táchira se celebra este 28 de septiembre a las 3:00 p.m., según la hora de Caracas. Los resultados podrán consultarse en el portal web de La República una vez estén disponibles. Además, los usuarios tendrán la opción de seguir el evento en vivo a través de YouTube, una alternativa ideal para no perderse ningún detalle desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Resultados Kingo Táchira hoy, 28 de septiembre: números del sorteo 143
- Bingo: -
- Lotto: -
Resultados Kingo Táchira: números del 21 de septiembre
- Bingo: 10 - 22 - 12 - 25 - 24 - 13 - 17 - 08
- Lotto: 08 - 26 - 04 - 15 - 21
¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?
Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.