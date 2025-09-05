Aumento oficial del Bono de Guerra Económica de septiembre 2025: fechas de pago, montos actualizados y cómo cobrar en 4 pasos vía Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Patria

El Gobierno de Nicolás Maduro realizará en los próximos días el desembolso del Bono de Guerra Económica de septiembre 2025. Este beneficio, gestionado mediante el Sistema Patria, está dirigido a tres sectores específicos: trabajadores activos del sector público, pensionados y jubilados. Ya se conocen los montos asignados y se tiene una proyección del calendario de pagos.

En esta nota, te compartimos todos los detalles sobre cómo acceder al subsidio, los importes establecidos y las fechas en las que estará disponible según el grupo beneficiado.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo pagarían el subsidio por Patria?

En los días venideros, el Ejecutivo venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro, iniciará la entrega del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025. Este beneficio económico, dirigido a tres sectores específicos de la población, será asignado de forma progresiva, siguiendo un cronograma que probablemente repetirá las fechas manejadas en el mes previo:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 15 de septiembre (con Cestaticket)

lunes 15 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket)

viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

Aumento del Bono de Guerra: ¿cuál es el nuevo monto de septiembre 2025?

Cada uno de los tres sectores que reciben el Bono de Guerra de septiembre 2025 contará con un ajuste en el monto asignado. Esta actualización, que ya fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro hace varios meses, responde al mecanismo de indexación que se encuentra vigente en el país:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo cobrar el Bono de Guerra de septiembre 2025 por Patria?

Para cobrar el Bono de Guerra Económica, debiste seguir estos pasos: