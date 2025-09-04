Ya está activo un bono patria de 2.200 bolívares de septiembre 2025: beneficiarios y hasta cuándo se puede cobrar el nuevo monto

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El régimen de Nicolás Maduro ya está cancelando el Bono Único Familiar de septiembre 2025 por medio del Sistema Patria de Venezuela. Este es uno de los primeros subsidios que se pagan en el mes, además de ser uno de los más esperados, pues es un pago que reúne a depósitos anteriores a los cuales varios grupos de beneficiario tenían acceso en el país llanero.

Sin embargo, no todos pueden acceder a él y existe una fecha límite hasta la cual se puede cobrar. Por tal razón, te invitamos a revisar en la siguiente nota todo lo que debes conocer sobre el monto.

Bono Único Familiar, septiembre 2025: ¿quiénes cobran el pago vía Sistema Patria?

El Bono Único de septiembre solamente lo pueden cobrar quienes eran beneficiarios de los siguiente subsidios: Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100% Escolaridad, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna y los dos bonos especiales de cada mes.

Como ya se mencionó, el monto de este pago es de 2.200 bolívares, equivalentes a 15 dólares, según el tipo de cambio que figura en el Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Bono Único Familiar de septiembre 2025?

El Bono Único Familiar de septiembre 2025 se puede cobrar hasta el lunes 8 de dicho mes, tal como lo mencionan las publicaciones hechas en los portales Canal Patria Digital y Bonos Protectores Social Al Pueblo.

Asimismo, el pago inició el martes 2 de septiembre, siendo este el segundo subsidio en llegar dentro del noveno mes del año, tras el desembolso del Bono Corresponsabilidad y Formación.

¿Cómo cobrar el Bono Único Familiar?

Si deseas cobrar el Bono Único Familiar correspondiente a septiembre de 2025, sigue las instrucciones que te detallamos a continuación:

Inicia sesión en la plataforma Patria.

Selecciona ‘monedero’ y después ve a ‘retiro de fondos’.

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Presiona el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Una vez hecho este procedimiento, el propio sistema te mostrará que la operación se realizó de manera exitosa.