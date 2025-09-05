Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria
Los beneficiarios del plan Amor Mayor contarán con dos apoyos financieros en septiembre 2025. A través del Sistema Patria, se les entregará un monto de 130 bolívares, además de una asignación de 50 dólares, calculada con base en el sistema de indexación.
Durante el mes de septiembre de 2025, el Ejecutivo nacional, bajo la administración de Nicolás Maduro, realizará dos transferencias económicas dirigidas a los adultos mayores inscritos en el programa Amor Mayor. Estos beneficios serán entregados a través del Sistema Patria como una medida de respaldo ante la compleja realidad económica del país.
En este artículo te explicamos en detalle cuáles son los montos establecidos, las fechas tentativas de acreditación y cómo realizar el cobro correctamente desde la plataforma oficial.
Amor Mayor, septiembre 2025: ¿cuál es el monto del doble pago en el Sistema Patria?
Las personas mayores incorporadas al programa Amor Mayor recibirán dos beneficios económicos en septiembre de 2025: el pago mensual de la pensión y el Bono contra la Guerra Económica. Estos aportes, respaldados por el Estado venezolano, se entregarán con los siguientes montos establecidos:
- Pensión Amor Mayor: 130 bolívares
- Bono de Guerra Económica: 50 dólares indexados
¿En qué fecha llega el doble pago para Amor Mayor de septiembre 2025?
Los beneficiarios del Amor Mayor recibirán sus asignaciones en fechas separadas. La pensión mensual será transferida el lunes 8 de septiembre, tomando en cuenta fechas anteriores en los que también llegó el pago para los abuelos de la patria.
En cuanto al Bono de Guerra Económica, su entrega está prevista para el lunes 22 de septiembre, y también será recibido por los pensionados registrados en el IVSS.
¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 por el Sistema Patria?
Así puedes cobrar los bonos del Sistema Patria en septiembre de 2025:
- Inicia sesión en el Sistema Patria.
- Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
- Selecciona el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.
- Haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".