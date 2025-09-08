HOYSuscripcion LR Focus

Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 8 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) espera la cancelación de salarios y bonos para docentes, jubilados y personal administrativo de Venezuela en septiembre.

Los docentes en Venezuela reciben una serie de pagos durante septiembre de 2025.
Los docentes en Venezuela reciben una serie de pagos durante septiembre de 2025.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) mantiene la expectativa de miles de docentes en todo el país respecto a la cancelación de salarios, bonos y beneficios correspondientes a este mes. El cronograma previsto ya perfila las próximas fechas clave para maestros, jubilados y personal administrativo adscrito a la institución en Venezuela.

Durante la última semana de agosto se completó el pago del Bono Especial de Vacaciones, un beneficio destinado a docentes jubilados y personal adscrito a gobernaciones. El monto otorgado fue de 7.700 bolívares, equivalente a poco más de 52 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

PUEDES VER: ¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

lr.pe

¿Qué está sucediendo hoy con los pagos del MPPE?

Bono Especial de Vacaciones

  • El Bono Especial de Vacaciones para docentes jubilados se entregó en la última semana de agosto y no corresponde al día de hoy. El monto fue de 7.700 bolívares, equivalente a unos 52 USD según la tasa del Banco Central de Venezuela.

Cronograma general de pagos del MPPE en septiembre

Basándonos en lo anunciado, aunque todavía no hay confirmación de cambios, el calendario estimado del MPPE para este mes es el siguiente:

FechaPago o Bono
10 de septiembrePrimera quincena del mes
15 de septiembreBono de Guerra para personal activo con Cestaticket
18 de septiembreBono de Guerra para jubilados sin Cestaticket
25 de septiembreSegunda quincena y depósito del Cestaticket

Reacciones de los docentes por los pagos del MPPE

El pago de los bonos y quincenas sigue siendo un tema sensible para los trabajadores de la educación, quienes han expresado en redes sociales la necesidad de contar con fechas claras y montos estables. “No es solo cobrar puntual, necesitamos que los ingresos nos permitan vivir con dignidad”, comentó un docente desde el estado Lara.

