Los docentes en Venezuela reciben una serie de pagos durante septiembre de 2025. | Foto: composición LR/MPPE

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) mantiene la expectativa de miles de docentes en todo el país respecto a la cancelación de salarios, bonos y beneficios correspondientes a este mes. El cronograma previsto ya perfila las próximas fechas clave para maestros, jubilados y personal administrativo adscrito a la institución en Venezuela.

Durante la última semana de agosto se completó el pago del Bono Especial de Vacaciones, un beneficio destinado a docentes jubilados y personal adscrito a gobernaciones. El monto otorgado fue de 7.700 bolívares, equivalente a poco más de 52 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Cronograma general de pagos del MPPE en septiembre

Basándonos en lo anunciado, aunque todavía no hay confirmación de cambios, el calendario estimado del MPPE para este mes es el siguiente:

Fecha Pago o Bono 10 de septiembre Primera quincena del mes 15 de septiembre Bono de Guerra para personal activo con Cestaticket 18 de septiembre Bono de Guerra para jubilados sin Cestaticket 25 de septiembre Segunda quincena y depósito del Cestaticket

Reacciones de los docentes por los pagos del MPPE

El pago de los bonos y quincenas sigue siendo un tema sensible para los trabajadores de la educación, quienes han expresado en redes sociales la necesidad de contar con fechas claras y montos estables. “No es solo cobrar puntual, necesitamos que los ingresos nos permitan vivir con dignidad”, comentó un docente desde el estado Lara.