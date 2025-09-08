Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 8 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) espera la cancelación de salarios y bonos para docentes, jubilados y personal administrativo de Venezuela en septiembre.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) mantiene la expectativa de miles de docentes en todo el país respecto a la cancelación de salarios, bonos y beneficios correspondientes a este mes. El cronograma previsto ya perfila las próximas fechas clave para maestros, jubilados y personal administrativo adscrito a la institución en Venezuela.
Durante la última semana de agosto se completó el pago del Bono Especial de Vacaciones, un beneficio destinado a docentes jubilados y personal adscrito a gobernaciones. El monto otorgado fue de 7.700 bolívares, equivalente a poco más de 52 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
¿Qué está sucediendo hoy con los pagos del MPPE?
Bono Especial de Vacaciones
- El Bono Especial de Vacaciones para docentes jubilados se entregó en la última semana de agosto y no corresponde al día de hoy. El monto fue de 7.700 bolívares, equivalente a unos 52 USD según la tasa del Banco Central de Venezuela.
Cronograma general de pagos del MPPE en septiembre
Basándonos en lo anunciado, aunque todavía no hay confirmación de cambios, el calendario estimado del MPPE para este mes es el siguiente:
|Fecha
|Pago o Bono
|10 de septiembre
|Primera quincena del mes
|15 de septiembre
|Bono de Guerra para personal activo con Cestaticket
|18 de septiembre
|Bono de Guerra para jubilados sin Cestaticket
|25 de septiembre
|Segunda quincena y depósito del Cestaticket
Reacciones de los docentes por los pagos del MPPE
El pago de los bonos y quincenas sigue siendo un tema sensible para los trabajadores de la educación, quienes han expresado en redes sociales la necesidad de contar con fechas claras y montos estables. “No es solo cobrar puntual, necesitamos que los ingresos nos permitan vivir con dignidad”, comentó un docente desde el estado Lara.