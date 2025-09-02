Pago de Amor Mayor para septiembre 2025 vía Patria: cronograma, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

La mayoría de los bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

La mayoría de los bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El régimen de Nicolás Maduro se encuentra a pocos días de comenzar a través del Sistema Patria el pago del Bono o Pensión Amor Mayor de septiembre 2025, el desembolso hecho para los adultos mayores de Venezuela que no reciben mes tras mes los pagos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En la siguiente nota te mostraremos todo lo que debes saber sobre esta entrega, incluyendo el día que puede caer, cómo verificar si eres un nuevo pensionado y el proceso para cobrarlo correctamente desde la plataforma.

Bono Amor Mayor, septiembre 2025: mira el cronograma para pensionados vía Patria

Cada mes, el bono o pensión Amor Mayor es uno de los primeros pagos que efectúa la administración de Nicolás Maduro. A continuación, te presentamos un listado con las fechas en las que llegó el monto para que los tomes de referencia de cara al nuevo depósito para septiembre de 2025:

Abril 2025: lunes 7

Mayo 2025: martes 13

Junio 2025: lunes 9

Julio 2025: lunes 7

Agosto 2025: jueves 7

Septiembre 2025: por anunciar

Amor Mayor, septiembre 2025: ¿cómo saber si soy nuevo pensionado?

Si no sabes como verificar si estás dentro de los pensionados que recibirán el pago de Amor Mayor cada mes, no te preocupes. Aquí te mostramos una guía sencilla de pocos pasos para que realices la consulta utilizando únicamente tu número de cédula:

Ingresa a la plataforma oficial de Vicesocial .

. Digita tu número de cédula y fecha de nacimiento.

Coloca el código de verificación.

Pulsa en ‘consultar’.

¿Cómo cobrar el Bono Amor Mayor de septiembre 2025?

Si deseas retirar el monto correspondiente al Bono Amor Mayor de septiembre 2025, depositado en tu cuenta del Sistema Patria, es crucial que sigas esta breve guía, que te guiará paso a paso de manera fácil y rápida: