Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composición LR/X

En septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanuda el pago de los beneficios correspondientes a su personal. Tanto docentes como trabajadores del sector educativo en Venezuela están recibiendo el Bono Especial de Vacaciones, el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y sus quincenas habituales.

Además, el Ejecutivo nacional contempla la entrega de nuevos apoyos económicos destinados a respaldar a todos los empleados del área educativa, sin distinción de tipo de contrato.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

Está previsto que el Ministerio del Poder Popular para la Educación realice la entrega del Bono de Guerra a la totalidad de su plantilla, abarcando tanto a trabajadores activos como a jubilados. Junto a este beneficio, también se espera el depósito del Cestaticket y el cumplimiento de las quincenas a nivel nacional.

Primera Quincena

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Bono Especial: ¿cuál es el monto del pago vacacional del MPPE?

El anuncio hecho en el canal de Pagos MPPE indicó que los docentes jubilados pueden cobrar un total de 7.700 bolívares por concepto del Bono Especial de Vacaciones, que equivaldrían a 52 dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio que figura en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este pago se entregó en la última semana de agosto y es destinado a maestros y personal jubilado que trabajan en instituciones educativas.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?