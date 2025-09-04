HOYSuscripcion LR Focus

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Durante septiembre de 2025, el MPPE comenzará con los pagos del mes. El Bono Especial de Vacaciones es el primer monto en ser transferido, seguido por el abono del Bono de Guerra, los pagos quincenales y el depósito correspondiente al Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composición LR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composición LR/X

En septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanuda el pago de los beneficios correspondientes a su personal. Tanto docentes como trabajadores del sector educativo en Venezuela están recibiendo el Bono Especial de Vacaciones, el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y sus quincenas habituales.

Además, el Ejecutivo nacional contempla la entrega de nuevos apoyos económicos destinados a respaldar a todos los empleados del área educativa, sin distinción de tipo de contrato.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

Está previsto que el Ministerio del Poder Popular para la Educación realice la entrega del Bono de Guerra a la totalidad de su plantilla, abarcando tanto a trabajadores activos como a jubilados. Junto a este beneficio, también se espera el depósito del Cestaticket y el cumplimiento de las quincenas a nivel nacional.

  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena

Bono Especial: ¿cuál es el monto del pago vacacional del MPPE?

El anuncio hecho en el canal de Pagos MPPE indicó que los docentes jubilados pueden cobrar un total de 7.700 bolívares por concepto del Bono Especial de Vacaciones, que equivaldrían a 52 dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio que figura en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este pago se entregó en la última semana de agosto y es destinado a maestros y personal jubilado que trabajan en instituciones educativas.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
