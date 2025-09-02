HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

No todos pueden cobrar el Bono de Corresponsabilidad por el Sistema Patria: únicos beneficiarios y cómo activar pago adelantado de septiembre 2025

Adelantaron el pago del Bono Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2025 con un monto fijo exclusivo para un grupo vulnerable beneficiario. Conoce todo sobre la entrega hecha por el Sistema Patria.

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El régimen de Nicolás Maduro adelantó el pago de un subsidio del Sistema Patria para un grupo específico. Se trata del Bono Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2025, el primero que se efectúa en el séptimo mes del año a través de la plataforma del país caribeño.

En la siguiente nota podrás revisar toda la información que se tiene acerca de este nuevo abono, incluido quienes son los beneficiarios del subsidio, la fecha en la que comenzó a entregarse oficialmente y cómo cobrar sin presentar complicaciones.

PUEDES VER: No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

Bono Corresponsabilidad, Sistema Patria: ¿quiénes cobran el pago adelantado de septiembre 2025?

El Bono Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2025 está destinado a los trabajadores de la administración pública de empresas específicas del Estado, según se informó a través de una publicación hecha en los portales de Canal Patria Digital o Bonos Protectores Social Al Pueblo.

Cabe recordar que el pago del Bono de Corresponsabilidad se efectúa en dos oportunidades cada mes.

¿De cuánto es el Bono de Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2025?

El Bono de Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2025 llegó con un monto oficial de 10.000 bolívares o 67 dólares, en base al tipo de cambio que figura actualmente en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, el subsidio inició su pago desde el lunes 1 de septiembre, representando un adelanto a la fecha usual en la que se libera.

¿Cómo cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2025?

Si deseas retirar el monto correspondiente al Bono Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2025, depositado en tu cuenta del Sistema Patria, es crucial que sigas esta breve guía, que te guiará paso a paso de manera fácil y rápida:

  • Ingresa al Sistema Patria y haz clic en ‘registrarse’.
  • Completa el formulario y pulsa en ‘continuar’.
  • Solicita, revisa y digita el código de confirmación.
  • Llena los espacios con los datos solicitados y crea una contraseña.
  • Pulsa el botón de ‘registrar’.
