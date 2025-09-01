No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Patria

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro realizará el depósito del Bono Único Familiar correspondiente a septiembre de 2025. Este será el cuarto pago de este subsidio unificado que se entrega a distintos beneficiarios mediante el Sistema Patria. No obstante, en ocasiones anteriores, varios ciudadanos reportaron no haber recibido el monto establecido.

A continuación, te contamos cuáles son las causas más comunes de este inconveniente y los datos clave sobre la entrega en Venezuela, como la fecha estimada de acreditación y la cantidad asignada.

Bono Único Familiar, septiembre 2025: ¿por qué no me llega el pago vía Sistema Patria?

El Bono Único Familiar correspondiente a septiembre de 2025 será entregado pronto y, previo a su acreditación, resulta clave conocer los motivos más frecuentes por los que este beneficio, al igual que otros subsidios del Sistema Patria, puede no llegar a tu cuenta mensualmente:

Tu número de celular debe estar afiliado a un solo usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico en el sistema Patria y en el banco.

Evita realizar transferencias de fondo o gasolina subsidiada a terceros que no sean parte de tu núcleo familiar.

Actualiza periódicamente tus datos de perfil en el Sistema Patria.

¿Cuándo pagarán el Bono Único Familiar de septiembre 2025 en Venezuela?

Se estima que el Bono Único Familiar sea depositado entre el lunes 1 y el viernes 5 de septiembre, siguiendo el patrón de entrega de subsidios en Venezuela. Este beneficio reúne en un solo pago los seis apoyos del Programa de Protección Social: Hogares de la Patria, Economía Familiar, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna, 100% Escolaridad y los bonos especiales.

¿Cuál es el monto del Bono Único Familiar de septiembre 2025?

Los beneficiarios del Bono Único Familiar de septiembre esperan que el monto sea igual o mayor a 1.890 bolívares, que fue el valor económico que recibió el subsidio en agosto. A su vez, la cantidad deberá equivaler a 15 dólares indexados.

Con este pago se inaugurará el séptimo mes de depósito hechos por la administración de Nicolás Maduro.