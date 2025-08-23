HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo Bono Único de 472,50 bolívares en agosto 2025 para beneficiarios: registro y cómo COBRAR HOY vía Sistema Patria

Desde el Sistema Patria ya se está realizando el pago del Bono Beca Enseñanza Media de agosto 2025, beneficiando a numerosos estudiantes en Venezuela.

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Understood/Patria
El Bono Beca Enseñanza Media correspondiente a agosto de 2025 ya se encuentra disponible para su cobro a través del Sistema Patria. Esta ayuda económica, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, tiene un valor oficial de 472,50 bolívares y está destinada a brindar un alivio financiero a los estudiantes de bachillerato frente a la difícil situación económica que atraviesa Venezuela.

En esta nota te explicamos todos los detalles sobre este nuevo subsidio: desde cuándo comenzó el pago, quiénes pueden recibirlo, cómo registrarse correctamente en la plataforma y qué pasos seguir para retirar el dinero de forma efectiva.

PUEDES VER: Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

Bono Beca Enseñanza Media, agosto Venezuela: ¿cuándo comenzó el pago vía Sistema Patria?

De acuerdo con plataformas informativas como Canal Patria Digital en Telegram y Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (anteriormente Twitter), el pago del Bono Beca Enseñanza Media de agosto 2025 comenzó a ser transferido el miércoles 20 del mes.

Este subsidio estudiantil tiene un valor de 472,50 bolívares, equivalentes a aproximadamente 4 dólares, según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Beca Enseñanza Media de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Cómo registrarme para recibir el Bono Beca Enseñanza Media de agosto 2025?

Si actualmente estás cursando estudios para tu bachillerato y deseas recibir mensualmente el Bono Beca Universitaria, incluyendo el depósito de agosto de 2025, es fundamental que completes el proceso de registro en el Sistema Patria. A continuación, te detallamos los pasos esenciales que debes seguir para asegurarte de que tu inscripción sea válida y puedas acceder a este apoyo económico sin inconvenientes:

  • Inicia sesión en el Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña
  • En tu perfil, ve a la sección laboral
  • Luego, haz clic en la opción "actualizar"
  • Ahora, actualiza tu nivel de instrucción a bachiller e indica que no estás trabajando actualmente
  • Tras esto, selecciona la opción "estudiando" en condición actual
  • Por último, haz clic en "actualizar".

¿Cómo cobrar el Bono Beca Enseñanza Media por el Sistema Patria?

Para acceder al dinero que ingresa en el Sistema Patria, es necesario seguir estos pasos:

  • Inicia sesión en la Plataforma Patria con tu número de cédula y contraseña.
  • Dirígete a 'monedero' y selecciona 'retiro de fondos'.
  • Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Haz clic en 'continuar' y luego en 'aceptar'.

Una vez completado el procedimiento, podrás verificar la transferencia en tu cuenta digital del banco y disponer del dinero en cualquier agencia física o mantenerlo en tu tarjeta.

