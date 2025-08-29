HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

¿Pagaron el bono Estipendio Auxiliares agosto 2025? Lo que se sabe hasta ahora del subsidio, para quién es y monto que cae por Sistema Patria

¡Cayó otro subsidio del Sistema Patria! El bono Estipendio Auxiliares de agosto de 2025 ya está siendo depositado en favor de algunos usuarios. Los pocos beneficiarios reciben más de 6.000 bolívares en Venezuela.

Algunos medios locales han ratificado el pago del bono Estipendio Auxiliares.
Algunos medios locales han ratificado el pago del bono Estipendio Auxiliares. | Foto: composición LR/Freepik/Nicolás Maduro

Medios locales de Venezuela afirman que el bono Estipendio Auxiliares de agosto 2025 ya se pagó por el Sistema Patria. Un grupo reducido de usuarios de la plataforma indican que, desde el día jueves 28, se viene entregando este subsidio en favor de los miembros de mesa y trabajadores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo que llama la atención es que el Sistema Patria no ha confirmado el pago del bono Estipendio Auxiliares de agosto 2025 mediante sus redes sociales, como el canal de WhatsApp de Bonos Protectores Social al Pueblo. Cuando dio inicio el desembolso por parte del régimen de Nicolás Maduro, los beneficiarios notificaron la entrega en Telegram y Facebook.

PUEDES VER: Guía aumento para el Bono de Guerra de agosto 2025: nuevos montos indexados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos por Sistema Patria

lr.pe

¿Pagaron el bono Estipendio Auxiliares en agosto 2025?

El jueves 28 de agosto, algunos medios locales y usuarios del Sistema Patria reportaron que ya empezó el pago del bono Estipendio Auxiliares. En horas de la mañana de dicho día, los internautas recibieron un mensaje de texto con la confirmación del depósito.

Si este es tu caso, deberás ingresar al Sistema Patria y aceptar los fondos. Tras esto, será posible transferir los fondos a la cuenta bancaria de tu preferencia.

PUEDES VER: Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

lr.pe

¿Para quién es el bono Estipendio Auxiliares 2025?

No está confirmado para quién es el bono Estipendio Auxiliares 2025. Sin embargo, en 2021, el Sistema Patria aclaró que solo los miembros de mesa y trabajadores del CNE pueden acceder al apoyo económico.

A esto se suma que, según las autoridades venezolanas, este bono es para todos los carnetizados. Por ende, no es un beneficio de asignación aleatoria.

¿De cuánto es el monto del bono Estipendio Auxiliares?

El monto del bono Estipendio Auxiliares es de 6.300 bolívares venezolanos. Si convertimos esta cifra a dólares, alcanza los US$36,72, de acuerdo con el tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

PUEDES VER: Bono de Guerra para los pensionados agosto 2025: qué pasó y cuál es la pésima noticia del pago que cobran los beneficiarios IVSS y Amor Mayor

lr.pe

Su valor es inferior al del bono de Guerra para pensionados (6.700 bolívares). Entretanto, este supera con creces al bono Único Familiar (1.890 bolívares), la Beca Universitaria (708,80 bolívares), la Beca Enseñanza media (472,50 bolívares) y la pensión Amor Mayor (130 bolívares).

Notas relacionadas
Resultados OPSU 2025 Venezuela: fecha, listado y link para saber si quedé seleccionado en el Sistema Nacional de Ingreso

Resultados OPSU 2025 Venezuela: fecha, listado y link para saber si quedé seleccionado en el Sistema Nacional de Ingreso

LEER MÁS
Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

LEER MÁS
Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Datos LR

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota