¿Pagaron el bono Estipendio Auxiliares agosto 2025? Lo que se sabe hasta ahora del subsidio, para quién es y monto que cae por Sistema Patria

Medios locales de Venezuela afirman que el bono Estipendio Auxiliares de agosto 2025 ya se pagó por el Sistema Patria. Un grupo reducido de usuarios de la plataforma indican que, desde el día jueves 28, se viene entregando este subsidio en favor de los miembros de mesa y trabajadores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo que llama la atención es que el Sistema Patria no ha confirmado el pago del bono Estipendio Auxiliares de agosto 2025 mediante sus redes sociales, como el canal de WhatsApp de Bonos Protectores Social al Pueblo. Cuando dio inicio el desembolso por parte del régimen de Nicolás Maduro, los beneficiarios notificaron la entrega en Telegram y Facebook.

¿Pagaron el bono Estipendio Auxiliares en agosto 2025?

El jueves 28 de agosto, algunos medios locales y usuarios del Sistema Patria reportaron que ya empezó el pago del bono Estipendio Auxiliares. En horas de la mañana de dicho día, los internautas recibieron un mensaje de texto con la confirmación del depósito.

Si este es tu caso, deberás ingresar al Sistema Patria y aceptar los fondos. Tras esto, será posible transferir los fondos a la cuenta bancaria de tu preferencia.

¿Para quién es el bono Estipendio Auxiliares 2025?

No está confirmado para quién es el bono Estipendio Auxiliares 2025. Sin embargo, en 2021, el Sistema Patria aclaró que solo los miembros de mesa y trabajadores del CNE pueden acceder al apoyo económico.

A esto se suma que, según las autoridades venezolanas, este bono es para todos los carnetizados. Por ende, no es un beneficio de asignación aleatoria.

¿De cuánto es el monto del bono Estipendio Auxiliares?

El monto del bono Estipendio Auxiliares es de 6.300 bolívares venezolanos. Si convertimos esta cifra a dólares, alcanza los US$36,72, de acuerdo con el tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

Su valor es inferior al del bono de Guerra para pensionados (6.700 bolívares). Entretanto, este supera con creces al bono Único Familiar (1.890 bolívares), la Beca Universitaria (708,80 bolívares), la Beca Enseñanza media (472,50 bolívares) y la pensión Amor Mayor (130 bolívares).