Saca rápido la tarjeta de débito del Banco de Venezuela 2025: revisa cómo solicitarla, los requisitos y los beneficios que tiene

Necesitarás una cuenta de ahorros para solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela. | Foto: composición LR/Freepik

Necesitarás una cuenta de ahorros para solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela. | Foto: composición LR/Freepik

La tarjeta de débito del Banco de Venezuela la puedes solicitar desde tu celular en 2025. Sacar este plástico es realmente importante, ya que te permite retirar efectivo en los cajeros automáticos y pagar distintos servicios. Para ello, la entidad dispone de una plataforma: BDVenlínea. Mediante esta página, podrás realizar el trámite y recoger el documento en la agencia más cercana a tu hogar.

Antes de hacer la solicitud, es importante que ya tengas una cuenta bancaria en el Banco de Venezuela. Asimismo, es indispensable que manejes un correo electrónico y un número de celular. De lo contrario, será imposible que la obtengas.

¿Cómo solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela?

Así puedes solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela en 2025:

Inicia sesión en BDVenlínea personas

Haz clic en la sección "Servicios"

Selecciona la opción "asignación de tarjeta"

Ahora, escoge la tarjeta Maestro Clásica

Luego, escoge el estado y la agencia en la que vas a recoger la tarjeta

Recuerda elegir un número de cuenta

Pulsa en "continuar"

Finalmente, ya puedes solicitar la tarjeta en la agencia que escogiste.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta de débito del Banco de Venezuela?

Podrás pagar bienes o servicios a través de puntos de venta

Puedes usar bolívares o divisas extranjeras

Podrás retirar efectivo en cajeros automáticos

Disminuye el riesgo de clonación u otra modalidad de fraude

Requisitos para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela

Los requisitos para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela son los mismos que exige una cuenta digital en dicha entidad, ya que es necesario contar con una plataforma de ahorros antes de solicitarla:

Tener un teléfono con Android 8.0 o superior

Tener correo electrónico

Contar con un número de celular.

¿Cómo abrir una cuenta en el Banco de Venezuela?

Puedes abrir una cuenta en el Banco de Venezuela desde tu celular: