HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Saca rápido la tarjeta de débito del Banco de Venezuela 2025: revisa cómo solicitarla, los requisitos y los beneficios que tiene

¡No pierdas el tiempo! Inicia ya con el trámite para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela. Mediante la página web, podrás solicitar el plástico y retirar bolívares y/o dólares en estaciones de autoservicio.

Necesitarás una cuenta de ahorros para solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela.
Necesitarás una cuenta de ahorros para solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela. | Foto: composición LR/Freepik

La tarjeta de débito del Banco de Venezuela la puedes solicitar desde tu celular en 2025. Sacar este plástico es realmente importante, ya que te permite retirar efectivo en los cajeros automáticos y pagar distintos servicios. Para ello, la entidad dispone de una plataforma: BDVenlínea. Mediante esta página, podrás realizar el trámite y recoger el documento en la agencia más cercana a tu hogar.

Antes de hacer la solicitud, es importante que ya tengas una cuenta bancaria en el Banco de Venezuela. Asimismo, es indispensable que manejes un correo electrónico y un número de celular. De lo contrario, será imposible que la obtengas.

PUEDES VER: ¿Cuál es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025? Consulta si ya te pagaron el subsidio por Patria y cómo hacer que llegue

lr.pe

¿Cómo solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela?

Así puedes solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela en 2025:

  • Inicia sesión en BDVenlínea personas
  • Haz clic en la sección "Servicios"
  • Selecciona la opción "asignación de tarjeta"
  • Ahora, escoge la tarjeta Maestro Clásica
  • Luego, escoge el estado y la agencia en la que vas a recoger la tarjeta
  • Recuerda elegir un número de cuenta
  • Pulsa en "continuar"
  • Finalmente, ya puedes solicitar la tarjeta en la agencia que escogiste.

PUEDES VER: Gasolina subsidiada HOY en Venezuela 2025: así es el CRONOGRAMA para llenar el tanque de combustible hasta el 1 de septiembre

lr.pe

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta de débito del Banco de Venezuela?

  • Podrás pagar bienes o servicios a través de puntos de venta
  • Puedes usar bolívares o divisas extranjeras
  • Podrás retirar efectivo en cajeros automáticos
  • Disminuye el riesgo de clonación u otra modalidad de fraude

Requisitos para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela

Los requisitos para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela son los mismos que exige una cuenta digital en dicha entidad, ya que es necesario contar con una plataforma de ahorros antes de solicitarla:

  • Tener un teléfono con Android 8.0 o superior
  • Tener correo electrónico
  • Contar con un número de celular.

PUEDES VER: El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

lr.pe

¿Cómo abrir una cuenta en el Banco de Venezuela?

Puedes abrir una cuenta en el Banco de Venezuela desde tu celular:

  • Entra a la aplicación BDVApp o descargála
  • Selecciona la opción "Quiero abrir una cuenta en el BD"
  • Escanea tus documentos
  • Coloca tus datos personales
  • Afilia tu número de celular
  • Crea un usuario y una contraseña
  • Finalmente, ya eres cliente del banco (recuerda actualizar tus datos y autenticar tu huella en los dispositivos BiopagoBDV o en una agencia).
Notas relacionadas
Alertan hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025: esta es la última fecha para cobrar los 3 montos del Ingreso

Alertan hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025: esta es la última fecha para cobrar los 3 montos del Ingreso

LEER MÁS
Bono de Corresponsabilidad para docentes agosto 2025: qué pasó con el subsidio del MPPE, lo último de la fecha y posible monto

Bono de Corresponsabilidad para docentes agosto 2025: qué pasó con el subsidio del MPPE, lo último de la fecha y posible monto

LEER MÁS
Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025? Consulta si ya te pagaron el subsidio por Patria y cómo hacer que llegue

¿Cuál es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025? Consulta si ya te pagaron el subsidio por Patria y cómo hacer que llegue

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 25 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 25 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 25 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 25 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saca rápido la tarjeta de débito del Banco de Venezuela 2025: revisa cómo solicitarla, los requisitos y los beneficios que tiene

Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y pone fin a rumores de separación: “Qué bien se siente estar juntos”

Datos LR

¿Cuál es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025? Consulta si ya te pagaron el subsidio por Patria y cómo hacer que llegue

Aumento Pagos MPPE HOY, 25 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 25 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

Ollanta Humala reta a la Fiscalía: “Si hubiera querido asilarme lo hubiera hecho hace tiempo”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota