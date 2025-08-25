Saca rápido la tarjeta de débito del Banco de Venezuela 2025: revisa cómo solicitarla, los requisitos y los beneficios que tiene
¡No pierdas el tiempo! Inicia ya con el trámite para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela. Mediante la página web, podrás solicitar el plástico y retirar bolívares y/o dólares en estaciones de autoservicio.
- Alertan hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025: esta es la última fecha para cobrar los 3 montos del Ingreso
- Bono de Corresponsabilidad para docentes agosto 2025: qué pasó con el subsidio del MPPE, lo último de la fecha y posible monto
La tarjeta de débito del Banco de Venezuela la puedes solicitar desde tu celular en 2025. Sacar este plástico es realmente importante, ya que te permite retirar efectivo en los cajeros automáticos y pagar distintos servicios. Para ello, la entidad dispone de una plataforma: BDVenlínea. Mediante esta página, podrás realizar el trámite y recoger el documento en la agencia más cercana a tu hogar.
Antes de hacer la solicitud, es importante que ya tengas una cuenta bancaria en el Banco de Venezuela. Asimismo, es indispensable que manejes un correo electrónico y un número de celular. De lo contrario, será imposible que la obtengas.
PUEDES VER: ¿Cuál es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025? Consulta si ya te pagaron el subsidio por Patria y cómo hacer que llegue
¿Cómo solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela?
Así puedes solicitar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela en 2025:
- Inicia sesión en BDVenlínea personas
- Haz clic en la sección "Servicios"
- Selecciona la opción "asignación de tarjeta"
- Ahora, escoge la tarjeta Maestro Clásica
- Luego, escoge el estado y la agencia en la que vas a recoger la tarjeta
- Recuerda elegir un número de cuenta
- Pulsa en "continuar"
- Finalmente, ya puedes solicitar la tarjeta en la agencia que escogiste.
PUEDES VER: Gasolina subsidiada HOY en Venezuela 2025: así es el CRONOGRAMA para llenar el tanque de combustible hasta el 1 de septiembre
¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta de débito del Banco de Venezuela?
- Podrás pagar bienes o servicios a través de puntos de venta
- Puedes usar bolívares o divisas extranjeras
- Podrás retirar efectivo en cajeros automáticos
- Disminuye el riesgo de clonación u otra modalidad de fraude
Requisitos para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela
Los requisitos para sacar la tarjeta de débito del Banco de Venezuela son los mismos que exige una cuenta digital en dicha entidad, ya que es necesario contar con una plataforma de ahorros antes de solicitarla:
- Tener un teléfono con Android 8.0 o superior
- Tener correo electrónico
- Contar con un número de celular.
PUEDES VER: El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria
¿Cómo abrir una cuenta en el Banco de Venezuela?
Puedes abrir una cuenta en el Banco de Venezuela desde tu celular:
- Entra a la aplicación BDVApp o descargála
- Selecciona la opción "Quiero abrir una cuenta en el BD"
- Escanea tus documentos
- Coloca tus datos personales
- Afilia tu número de celular
- Crea un usuario y una contraseña
- Finalmente, ya eres cliente del banco (recuerda actualizar tus datos y autenticar tu huella en los dispositivos BiopagoBDV o en una agencia).