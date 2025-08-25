HOYSuscripcion LR Focus

Este es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025: consulta con tu celular si ya cayó el subsidio y cómo hacer para que llegue

No se detiene el proceso de pagos del bono de Guerra. Desde el 14 de agosto de 2025, el Sistema Patria envía un mensaje de texto a los 3 grupos beneficiarios. Solo los que actualicen sus datos laborales lo cobran.

Los beneficiarios del bono de Guerra de agosto 2025 reciben una notificación en veMonedero.
Los beneficiarios del bono de Guerra de agosto 2025 reciben una notificación en veMonedero. | Foto: composición LR/Freepik/Patria

Se confirmó el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025. Si en los últimos días te llegó una notificación del Sistema Patria por tu número de celular o la aplicación veMonedero, significa que los fondos ya están a tu disposición. Ante ello, es importante que ingreses a tu cuenta y consultes si es posible aceptar el subsidio de una vez por todas.

Cada trabajador activo del sector público, jubilado y pensionado deberá tener a la mano su celular, ya que el régimen de Nicolás Maduro viene enviando este mensaje de texto desde el día 14 de agosto. Sin embargo, si aún no lo recibes, es posible que estés cometiendo algunos errores con tu cuenta de la Plataforma Patria.

PUEDES VER: El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

lr.pe

¿Cuál es el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025?

"Con cada avance, Venezuela se embellece y se transforma ante las adversidades. Impulsamos el crecimiento económico. ¡Forjamos un futuro próspero!", se lee en el mensaje para el bono de Guerra de agosto 2025. El Sistema Patria envía esta notificación mediante el número corto 3532 y veMonedero, otra de las aplicaciones que usa el régimen venezolano.

Si te llegó este mensaje, significa que puedes cobrar el bono en la Plataforma Patria. Por lo tanto, deberás entrar a cuenta y consultar si ya se puede aceptar el mismo. Sin embargo, toma tus precauciones, ya que el retiro solo estará disponible hasta el 31 de agosto del presente año.

PUEDES VER: El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

lr.pe

¿Cuánto vale el bono de Guerra de agosto?

El bono de Guerra de agosto vale 6.700 (pensionados), 15.008 (jubilados sin Cestaticket) y 16.080 bolívares (servidores públicos con Cestaticket). Una vez que los usuarios del Sistema Patria acepten el beneficio en la plataforma, recibirán los fondos en su monedero y podrán transferir el dinero a una cuenta bancaria.

¿Cómo hacer para que me llegue el bono de Guerra Económica?

Esto es lo que puedes hacer para que te llegue el bono de Guerra Económica. Los siguientes consejos funcionan en caso de que aún no te depositen los fondos.

  • Actualiza tus datos laborales en el Sistema Patria. Deberás demostrar que trabajas activamente o que ya eres jubilado del sector público
  • Mantén tus datos actualizados en Patria. De ser necesario, modifica tus datos personales, incluye un solo número de celular y cambia tu contraseña de forma constante.
  • Llena todas las encuestas. Estas se encuentran disponibles en la plataforma.
  • No envíes dinero o gasolina subsidiada a terceros que no forma parte de tu núcleo familiar.
  • Registra el mismo número de celular en el Sistema Patria y el banco.
