Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Gasolina subsidiada HOY en Venezuela 2025: así es el CRONOGRAMA para llenar el tanque de combustible hasta el 1 de septiembre

En Venezuela, los dueños de carros y motos pueden acceder a la gasolina subsidiada. La distribución se efectúa de acuerdo con el número final de la placa, bajo un calendario diario establecido con antelación.

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde
Consulta el calendario actualizado para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el lunes 1 de septiembre. Gracias al Sistema Patria, los propietarios de vehículos particulares y motocicletas pueden adquirir combustible a tarifas reguladas, dentro del plan establecido por el Gobierno para mitigar la crisis económica.

La distribución se organiza según el dígito final de la matrícula. Aquí encontrarás el cronograma asignado para la última semana de agosto 2025.

Cronograma de gasolina: ¿cuándo llenar el tanque hasta el lunes 1 de septiembre 2025?

Aquí podrás consultar el cronograma en curso para la entrega de gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el 1 de septiembre de 2025:

  • Martes 26 de agosto: placas que terminan en 3 y 4
  • Miércoles 27 de agosto: placas que terminan en 5 y 6
  • Jueves 28 de agosto: placas que terminan en 7 y 8
  • Viernes 29 de agosto: placas que terminan en 9 y 0
  • Sábado 30 de agosto: placas que terminan en 1 y 2
  • Domingo 31 de agosto: placas que terminan en 3 y 4
  • Lunes 1 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6.
El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?

Descubre la forma más sencilla de realizar la transferencia de gasolina subsidiada utilizando el Sistema Patria:

  • Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria
  • Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"
  • Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir
  • Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma
  • Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas
  • Pulsa en "continuar"
  • Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.

¿Cuántos litros de gasolina subsidiada puedo surtir en Venezuela?

En Venezuela está establecido un cupo mensual de gasolina subsidiada para garantizar una repartición equitativa. Los propietarios de automóviles pueden acceder a un máximo de 120 litros al mes, como parte de un esquema diseñado para optimizar el suministro y el funcionamiento del sistema.

En el caso de las motocicletas, la cantidad asignada es de 60 litros mensuales, tomando en cuenta su bajo consumo y la eficiencia que ofrecen frente a los carros.

