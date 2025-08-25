HOYSuscripcion LR Focus

Bonos Activos del Sistema Patria de HOY, 25 de agosto: subsidio con aumento y últimos pagos del mes en Venezuela

Durante los días siguientes continuará la ejecución del cronograma de pagos del Sistema Patria, que contempla la entrega de los distintos bonos asignados en agosto de 2025 a los sectores previamente establecidos como beneficiarios.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

A lo largo de agosto de 2025, el Sistema Patria ha seguido con la entrega regular de los bonos sociales implementados por el Gobierno de Nicolás Maduro, como parte de sus políticas de respaldo económico a los sectores más vulnerables. Recientemente, estos beneficios fueron ajustados para contrarrestar los efectos de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el pago del Bono de Guerra correspondiente a este mes, mientras que el resto de los bonos será depositado en los próximos días.

lr.pe

Bonos Patria: ¿qué pago cayó en agosto 2025?

El Sistema Patria inició la entrega del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 para los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor. La información fue difundida el jueves 21 a través de canales oficiales como Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red X (antes conocida como Twitter).

En esta oportunidad, el monto otorgado asciende a 6.700 bolívares, equivalente a 50 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

Durante los próximos días, la administración de Nicolás Maduro comenzará a entregar estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Corresponsabilidad y Formación
  • Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!

¿Cómo registrarme para cobrar los bonos de agosto 2025 en el Sistema Patria?

  1. Accede a www.patria.org.ve y haz clic en "Registrarse".
  2. Llena el formulario con tu cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.
  3. Crea un nombre de usuario, establece una contraseña y confirma tu número con el código recibido por SMS.
  4. Agrega información adicional como tu dirección y datos bancarios, si corresponde.
  5. Tramita tu Carnet de la Patria durante las jornadas habilitadas para este proceso.
