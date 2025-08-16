HOYSuscripcion LR Focus

Resultados Triple Gordo de HOY, 17 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 158 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Revisa aquí los resultados del Triple Gordo del sorteo realizado el domingo 17 de agosto y confirma si tu ticket se encuentra dentro de los números premiados de esta edición del sorteo nacional.

El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV
Consulta en este espacio los resultados del Triple Gordo correspondientes al sorteo del 17 de agosto. Quienes compraron un boleto en las modalidades Triple Terminal, Súper Dupleta o Par Millonario participaron de manera automática. Si tu número resultó favorecido, podrás reclamar el premio siguiendo las normas indicadas por la Lotería de Venezuela.

Resultados Triple Gordo del 17 de agosto: números ganadores del sorteo

  • Par Millonario:
  • Triple A: -
  • Triple B: -
  • Triple Terminal:
  • A: -
  • B: -
  • C: -
  • Súper Dupleta:
  • Triple 1: -
  • Triple 2: -
  • Triple 3: -

Resultados Triple Gordo: números del último sorteo

Los últimos resultados del sorteo 157 del Triple Gordo, realizado el 10 de agosto, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:

  • Par Millonario: Triple A: 204, Triple B: 631
  • Triple Terminal: A: 91, B: 86, C: 84
  • Súper Dupleta: Triple 1: 362, Triple 2: 304, Triple 3: 464.

¿Cómo se gana con el Triple Gordo?

Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:

  1. Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números.
  2. Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta.
  3. Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo.
  4. Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo.
  5. Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría.
  6. Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.

Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.

