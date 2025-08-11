HOYSuscripcion LR Focus

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 11 de agosto: fechas del pago indexado y montos oficiales de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

Infórmate sobre el Bono de Guerra de agosto 2025: revisa cuándo se realizará el pago, cuáles son los montos establecidos y el calendario oficial de depósitos. El Sistema Patria mantendrá el mismo método de entrega que aplicó durante el mes de julio.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El gobierno de Nicolás Maduro prepara la entrega del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 mediante el Sistema Patria. Este beneficio mensual, dirigido a tres sectores determinados, representa un respaldo económico relevante para la ciudadanía en medio de la compleja situación que vive el país.

En las siguientes líneas encontrarás la información más actualizada sobre los montos establecidos, las fechas de pago y los pasos para recibir este apoyo gubernamental.

PUEDES VER: El Bono Único Familiar de agosto 2025 no te va a llegar: las razones que te hacen perder el pago para jefes de familia vía Patria

lr.pe

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿en qué fecha llega el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 se entregará en los próximos días. Este aporte económico llegará a los tres grupos beneficiarios de siempre, conforme al calendario establecido por el Ejecutivo. Consulta las posibles fechas de depósito tomando como referencia el modelo aplicado el mes pasado:

  • Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto
  • Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro autorizó un incremento en las cantidades correspondientes al Bono de Guerra Económica para los tres sectores que reciben este beneficio mediante el Sistema Patria. La actualización se realizó conforme al mecanismo de indexación en vigor. Aquí te presentamos los montos establecidos para agosto de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

