Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 11 de agosto: fechas del pago indexado y montos oficiales de Nicolás Maduro vía Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El gobierno de Nicolás Maduro prepara la entrega del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 mediante el Sistema Patria. Este beneficio mensual, dirigido a tres sectores determinados, representa un respaldo económico relevante para la ciudadanía en medio de la compleja situación que vive el país.

En las siguientes líneas encontrarás la información más actualizada sobre los montos establecidos, las fechas de pago y los pasos para recibir este apoyo gubernamental.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿en qué fecha llega el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 se entregará en los próximos días. Este aporte económico llegará a los tres grupos beneficiarios de siempre, conforme al calendario establecido por el Ejecutivo. Consulta las posibles fechas de depósito tomando como referencia el modelo aplicado el mes pasado:

Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto

viernes 15 de agosto Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro autorizó un incremento en las cantidades correspondientes al Bono de Guerra Económica para los tres sectores que reciben este beneficio mediante el Sistema Patria. La actualización se realizó conforme al mecanismo de indexación en vigor. Aquí te presentamos los montos establecidos para agosto de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".