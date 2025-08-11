Pagos MPPE lo que se sabe HOY, 11 de agosto: Bono de Vacaciones, subsidios con aumento para docentes y buenas noticias del Ministerio

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

Durante agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanudará los pagos dirigidos a su plantilla. Los educadores y demás trabajadores del sector en Venezuela percibirán el Bono Especial de Vacaciones, el Bono de Guerra, sus quincenas habituales y el Cestaticket.

Además, se prevé la incorporación de nuevos beneficios económicos, como parte de las acciones implementadas por el Gobierno para respaldar a todo el personal del área, sin distinción en su tipo de contrato.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de agosto 2025

El Ministerio de Educación planea efectuar la entrega del Bono de Guerra a todo el personal del ámbito educativo, abarcando tanto a empleados en servicio como a jubilados. Asimismo, se espera el abono del Cestaticket en todo el país, acompañado del pago de la primera quincena de agosto.

Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Anuncio de la primera quincena de agosto 2025. Foto: Pagos MPPE

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

Según la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el monto del Bono Especial de Vacaciones para los docentes es de 6.160 bolívares, lo que equivale a 60 días de salario integral.

Este pago se realizará en la primera quincena de julio para maestros y personal obrero de las instituciones educativas, mientras que el personal administrativo lo obtendrá en el mes que le corresponda de acuerdo con lo establecido en su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?