Estos cinco lugares de Cusco son gratis y te ofrecen una hermosa vista para usarla en tus redes sociales. Foto: composición LR/Macchu Picchu By Car/Viaja&Vive Agency/machupicchuperutours

Estos cinco lugares de Cusco son gratis y te ofrecen una hermosa vista para usarla en tus redes sociales. Foto: composición LR/Macchu Picchu By Car/Viaja&Vive Agency/machupicchuperutours

La ciudad del Cusco es, sin lugar a dudas, uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial. Su gran cantidad de atractivos despierta la atención de miles de viajeros durante la temporada de vacaciones. Sin embargo, a veces se piensa que viajar a esta tierra del sur del país implica gastar mucho dinero y esto no siempre es así. En la siguiente nota de La República te dejamos cinco puntos emblemáticos de la Ciudad Imperial para que puedes visitarlos gratis. ¡Toma nota!

Cusco: ¿qué lugares emblemáticos puedo visitar gratis?

La ciudad del cusco es considerada la capital histórica del Perú y está localizada en una vertiente de la cordillera de los Andes. Es reconocida por la gran cantidad de atractivos turísticos que tiene, como Machu Picchu o la montaña de Siete Colores, así como templos y construcciones coloniales. A continuación, revisa estos lugares emblemáticos que puedes recorrer con un presupuesto ajustado:

Piedra de los 12 ángulos

Este atractivo turístico se encuentra ubicado a unos 200 metros de la plaza de Armas de Cusco, cerca del barrio de San Blas. Además, es uno de los lugares más fotografiados y visitados de la ciudad, y consigue la atención de los turistas por su acabado y bordeado perfeccionista propio de la cultura inca.

La piedra de los 12 ángulos es considerada un patrimonio cultural de la nación y forma parte de un palacio ubicado en la calle Hatun Rumiyoq.

Piedra de los 12 ángulos. Foto: MachupicchuTerra





Plazoleta de San Blas

La plazoleta de San Blas es una plaza pública ubicada en el centro histórico del Cusco. Sus calles están llenas de galerías con obras de arte y los artesanos de este lugar son conocidos porque muestran a través de sus trabajos las tradiciones e historia de la región.

Este punto turístico es gratuito y aquí encontrarás el museo que pertenece a la familia Mendívil, dedicado al arte de Hilario Mendívil Velasco, uno de los más importantes artesanos del siglo XX.

Plazoleta de San Blas. Foto: Perú Travel





Acueducto colonial de Sapantiana

Está ubicado a diez minutos de la plaza Mayor en el barrio de San Cristóbal y fue construido entre los siglos XVII y XVIII por la orden jesuita. El acueducto es una edificación colonial bien conservada y precisa para la realización de fotos y videos en diferentes plataformas digitales. Además, ofrece una mirada única para apreciar el agua por las gradas y el paisaje muestra lo mejor de la vegetación en florecimiento.

Calle 7 Borreguitos

La calle de los 7 Borreguitos se encuentra en el sector de Sapantiana, un histórico barrio de San Cristóbal. Este atractivo se convirtió en uno de los más visitados por los turistas, quienes se tomaban fotos y capturaban la clásica imagen de casas blancas decoradas con macetas de flores.

Calle 7 Borreguitos. Foto: Exploring Perú Tours





Mirador de San Cristóbal

El Mirador de San Cristóbal es considerado el mejor de la ciudad porque ofrece una vista completa del Cusco. Se encuentra ubicado al costado de la Iglesia San Cristóbal, que fue mandada a construir durante la época colonial y está a 20 minutos de caminata desde la plaza de Armas hacia Sacsayhuamán. Sin lugar a dudas, es un lugar que vale la pena ser visitado por su riqueza cultural y el impresionante panorama.