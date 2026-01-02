HOYSuscripcion LR Focus

¿Quiénes eran los 3 Reyes Magos y qué regalos llevaron al Niño Jesús? Esta es la verdadera historia que narra la Biblia

La festividad de los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero, conmemora la visita de sabios de Oriente al Niño Jesús, un momento central del calendario cristiano.

Los Reyes Magos llegaron hasta Belén guiados por una brillante estrella.
Los Reyes Magos llegaron hasta Belén guiados por una brillante estrella.

La festividad de los Reyes Magos se conmemora cada 6 de enero y marca uno de los momentos más representativos del calendario cristiano. Esta fecha recuerda la visita de unos sabios de Oriente al Niño Jesús, episodio que da origen a una festividad religiosa celebrada en distintos países con actos litúrgicos, misas especiales y expresiones culturales que refuerzan su sentido espiritual.

Con esta celebración también se da paso a la llamada Bajada de Reyes, tradición que simboliza el cierre de la Navidad. En torno a esta fecha, familias y comunidades conservan prácticas como encuentros, representaciones simbólicas y actos religiosos que refuerzan la fe, la esperanza y la unión. Sin embargo, surge la pregunta sobre quiénes fueron los Reyes Magos y qué regalos llevaron al Niño Jesús, una historia que se conoce a partir del relato bíblico.

¿Quiénes fueron los tres Reyes Magos, según la Biblia, y cuáles eran sus nombres?

Aunque en la Biblia no se les denomina 'Reyes Magos' ni cuántos eran estos, según cuenta el evangelio de Mateo 2:1-16, una estrella brillante guio a 'hombres sabios de Oriente'. Primero, llegaron al palacio del rey Herodes, quien tras oír los rumores del nacimiento de un 'nuevo rey' los mandó a Belén a investigar todo lo posible sobre el niño, con el encargo de informarle después para que él también pudiera ir a adorarlo.

"Jesús nació en Belén de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente, y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle (...) La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá; y postrándose lo adoraron", se lee.

Con el paso del tiempo, otros relatos identificaron los nombres a los 'sabios de Oriente', así también como sus orígenes. Hoy en dúa se conoce que los tres Reyes Magos fueron:

  • Melchor de Persia
  • Gaspar de la India (también conocido como Caspar y Jaspar)
  • Baltasar de Arabia

¿Qué regalos llevaron los Reyes Magos al Niño Jesús?

Según el relato bíblico, los Reyes Magos llevaron tres regalos al Niño Jesús: oro, incienso y mirra. Cada uno tenía un significado simbólico. El oro aludía a su condición de “rey de los judíos”; el incienso, a su carácter divino y a su identidad como Hijo de Dios; y la mirra, a su naturaleza humana y mortal.

