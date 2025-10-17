HOYSuscripcion LR Focus

Lotería de Boyacá de HOY, 18 de octubre 2025: resultados del sorteo 4594, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

Consulta aquí los números ganadores del sorteo 4594 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 18 de octubre en Colombia, y verifica si tu billete resultó premiado.

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá
El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá

El sorteo 4594 de la Lotería de Boyacá se celebrará este sábado con transmisión en directo por Canal 13, el canal de YouTube de 7N Noticias y la plataforma de Facebook Live. Durante el evento se anunciará el número ganador del premio mayor, así como todos los resultados oficiales, incluyendo combinaciones de cuatro cifras acompañadas por una serie de tres dígitos, para que puedas comprobar tu número con precisión.

La Lotería de Boyacá, una de las favoritas en Colombia, se destaca por ofrecer no solo un jugoso premio principal, sino también los populares premios de Optimismo, diseñados para brindarte más oportunidades de ganar.

PUEDES VER: Resultados Lotería de Boyacá del 11 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4593 y premio mayor vía Canal 13

lr.pe

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 18 de octubre | Premio Mayor

  • Números ganadores: -
  • Serie: -

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 11 de octubre | Premio Mayor

  • Números ganadores: 4275
  • Serie: 069

¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 25 de octubre de 2025.

