Resultado LOTERÍA DE BOYACA del sábado 6 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano
Consulta aquí los números ganadores del sorteo 4858 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 6 de septiembre en Colombia, y verifica si tu billete obtuvo alguno de los premios disponibles.
Sigue hoy la transmisión en vivo de la Lotería de Boyacá por Canal 13 y el canal de YouTube de 7N Noticias, además de la cobertura en Facebook Live. En este sorteo 4858 te mostraremos el resultado del premio mayor y los números ganadores, compuestos por cuatro cifras y una serie de tres dígitos que deberás comparar con tu billete.
Resultado Lotería de Boyaca del sábado 6 de agosto
Conoce aquí los resultados de la Lotería de Boyaca.
- Premio millonario: -
- Serie: -
¿Cómo ver EN VIVO la Lotería de Boyacá en Colombia?
La transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá la puedes ver desde la señal de Canal Trece o por Telesantiago en Facebook Live. Asimismo, puedes obtener los resultados a través de La República.
¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- Premio Alegría: 300 millones de pesos
- Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos (c/u)
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos (c/u)
- 38 Premios Valentía: 10 millones de pesos (c/u)
- Boyalotto: un automóvil Renault Kwid o una casa.
¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?
El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 13 de septiembre de 2025.