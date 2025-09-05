Resultado LOTERÍA DE BOYACA del sábado 6 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor o un Boyalotto. | Foto: Lotería de Boyacá

Sigue hoy la transmisión en vivo de la Lotería de Boyacá por Canal 13 y el canal de YouTube de 7N Noticias, además de la cobertura en Facebook Live. En este sorteo 4858 te mostraremos el resultado del premio mayor y los números ganadores, compuestos por cuatro cifras y una serie de tres dígitos que deberás comparar con tu billete.

Resultado Lotería de Boyaca del sábado 6 de agosto

Conoce aquí los resultados de la Lotería de Boyaca.

Premio millonario: -

Serie: -

¿Cómo ver EN VIVO la Lotería de Boyacá en Colombia?

La transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá la puedes ver desde la señal de Canal Trece o por Telesantiago en Facebook Live. Asimismo, puedes obtener los resultados a través de La República.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

- Premio Alegría: 300 millones de pesos

- Premio Esperanza: 100 millones de pesos

- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos (c/u)

- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos (c/u)

- 38 Premios Valentía: 10 millones de pesos (c/u)

- Boyalotto: un automóvil Renault Kwid o una casa.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 13 de septiembre de 2025.