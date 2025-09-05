HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Datos LR

Resultado LOTERÍA DE BOYACA del sábado 6 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano

Consulta aquí los números ganadores del sorteo 4858 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 6 de septiembre en Colombia, y verifica si tu billete obtuvo alguno de los premios disponibles.

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor o un Boyalotto.
El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor o un Boyalotto. | Foto: Lotería de Boyacá

Sigue hoy la transmisión en vivo de la Lotería de Boyacá por Canal 13 y el canal de YouTube de 7N Noticias, además de la cobertura en Facebook Live. En este sorteo 4858 te mostraremos el resultado del premio mayor y los números ganadores, compuestos por cuatro cifras y una serie de tres dígitos que deberás comparar con tu billete.

Resultado Lotería de Boyaca del sábado 6 de agosto

Conoce aquí los resultados de la Lotería de Boyaca.

  • Premio millonario: -
  • Serie: -

¿Cómo ver EN VIVO la Lotería de Boyacá en Colombia?

La transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá la puedes ver desde la señal de Canal Trece o por Telesantiago en Facebook Live. Asimismo, puedes obtener los resultados a través de La República.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- Premio Alegría: 300 millones de pesos
- Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos (c/u)
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos (c/u)
- 38 Premios Valentía: 10 millones de pesos (c/u)
- Boyalotto: un automóvil Renault Kwid o una casa.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 13 de septiembre de 2025.

Notas relacionadas
Resultado LOTERÍA DE MEDELLÍN del viernes 05 de septiembre 2025: qué cayó en el sorteo colombiano

Resultado LOTERÍA DE MEDELLÍN del viernes 05 de septiembre 2025: qué cayó en el sorteo colombiano

LEER MÁS
Resultado Lotería de Bogotá del jueves 4 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano

Resultado Lotería de Bogotá del jueves 4 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano

LEER MÁS
Resultados de La Kábala de este jueves 4 de setiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Resultados de La Kábala de este jueves 4 de setiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

LEER MÁS
No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

LEER MÁS
Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Datos LR

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota