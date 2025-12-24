Boxing Day: qué es el “Día de las Cajas”, su origen histórico y cómo se celebra el 26 de diciembre

El Boxing Day es una de las fechas más representativas de las comunidades británicas tras las fiestas navideñas. | Foto: composición LR/El Orden Mundial/The Old Farmer's Almanac

Cada 26 de diciembre, se conmemora el Boxing Day, una festividad tradicional que se celebra en varios países, principalmente en el Reino Unido y otras naciones de influencia británica. Esta fecha tiene un origen histórico ligado a prácticas laborales y sociales, en las que se entregaban “cajas” con obsequios o donaciones a trabajadores y personas de menores recursos después de las fiestas navideñas.

El nombre de esta celebración ha dado lugar a diversas interpretaciones, todas asociadas a la costumbre de distribuir ayuda o gratificaciones tras las festividades navideñas, una práctica que se remonta a siglos atrás.

Estas es la forma correcta de envolver las cajas de regalo en el Boxing Day. Foto: Británico

¿Qué es el Boxing Day o Día de las Cajas?

El Boxing Day, también conocido como el Día de las Cajas, es una celebración que se conmemora cada 26 de diciembre y tiene su origen en el Reino Unido. Históricamente, esta fecha estuvo asociada a la entrega de cajas con donaciones o regalos destinados a trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad.

En la actualidad, el Boxing Day se celebra en varios países como día festivo, además de consolidarse como una jornada comercial marcada por descuentos y una fecha tradicional para la realización de eventos deportivos, especialmente en disciplinas como el fútbol.

¿Por qué se llama Boxing Day?

El Boxing Day recibe su nombre del término inglés box (caja) y está vinculado a una antigua tradición británica. Entre los siglos XVII y XVIII, el 26 de diciembre era la fecha en la que se entregaban cajas con regalos, dinero o alimentos a sirvientes, trabajadores y personas de escasos recursos, como muestra de agradecimiento tras las celebraciones navideñas.

Además, en las iglesias se abrían las cajas de caridad en las que se habían reunido donaciones a lo largo del año, las cuales luego eran distribuidas entre las personas más necesitadas. Esta práctica consolidó la asociación de la fecha con el acto de repartir cajas, lo que dio origen al nombre Boxing Day.

¿Cómo se celebra el Boxing Day hoy en día?

En la actualidad, el Boxing Day tiene dos grandes protagonistas: