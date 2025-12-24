HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      
Datos LR

Boxing Day: qué es el “Día de las Cajas”, su origen histórico y cómo se celebra el 26 de diciembre

Cada 26 de diciembre se celebra el Boxing Day, una festividad de origen británico que se remonta a prácticas de entrega de cajas con donaciones a trabajadores y personas necesitadas.

El Boxing Day es una de las fechas más representativas de las comunidades británicas tras las fiestas navideñas.
El Boxing Day es una de las fechas más representativas de las comunidades británicas tras las fiestas navideñas. | Foto: composición LR/El Orden Mundial/The Old Farmer's Almanac

Cada 26 de diciembre, se conmemora el Boxing Day, una festividad tradicional que se celebra en varios países, principalmente en el Reino Unido y otras naciones de influencia británica. Esta fecha tiene un origen histórico ligado a prácticas laborales y sociales, en las que se entregaban “cajas” con obsequios o donaciones a trabajadores y personas de menores recursos después de las fiestas navideñas.

El nombre de esta celebración ha dado lugar a diversas interpretaciones, todas asociadas a la costumbre de distribuir ayuda o gratificaciones tras las festividades navideñas, una práctica que se remonta a siglos atrás.

TE RECOMENDAMOS

3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo
Estas es la forma correcta de envolver las cajas de regalo en el Boxing Day. Foto: Británico

Estas es la forma correcta de envolver las cajas de regalo en el Boxing Day. Foto: Británico

PUEDES VER: ¡Feliz Navidad 2025!: ¿por qué se celebra cada 25 de diciembre en Perú y el mundo?

lr.pe

¿Qué es el Boxing Day o Día de las Cajas?

El Boxing Day, también conocido como el Día de las Cajas, es una celebración que se conmemora cada 26 de diciembre y tiene su origen en el Reino Unido. Históricamente, esta fecha estuvo asociada a la entrega de cajas con donaciones o regalos destinados a trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad.

En la actualidad, el Boxing Day se celebra en varios países como día festivo, además de consolidarse como una jornada comercial marcada por descuentos y una fecha tradicional para la realización de eventos deportivos, especialmente en disciplinas como el fútbol.

PUEDES VER: Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

lr.pe

¿Por qué se llama Boxing Day?

El Boxing Day recibe su nombre del término inglés box (caja) y está vinculado a una antigua tradición británica. Entre los siglos XVII y XVIII, el 26 de diciembre era la fecha en la que se entregaban cajas con regalos, dinero o alimentos a sirvientes, trabajadores y personas de escasos recursos, como muestra de agradecimiento tras las celebraciones navideñas.

Además, en las iglesias se abrían las cajas de caridad en las que se habían reunido donaciones a lo largo del año, las cuales luego eran distribuidas entre las personas más necesitadas. Esta práctica consolidó la asociación de la fecha con el acto de repartir cajas, lo que dio origen al nombre Boxing Day.

 ¿Cómo se celebra el Boxing Day hoy en día?

En la actualidad, el Boxing Day tiene dos grandes protagonistas:

  • Descuentos y compras masivas:
  • Es uno de los días más importantes para las ventas minoristas, donde tiendas físicas y en línea ofrecen rebajas y promociones de hasta un 70%.
  • Los consumidores aprovechan para comprar productos que no consiguieron en Navidad o adquirir artículos de alta demanda, como electrónicos, ropa y juguetes, a precios mucho más bajos.
  • Eventos deportivos:
  • En el Reino Unido, el Boxing Day es famoso por sus partidos de fútbol de la Premier League, donde los estadios se llenan de aficionados.
  • También se celebran carreras de caballos y otros eventos deportivos que forman parte de la tradición del día.

Notas relacionadas
Recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: en qué parte del mundo está Santa Claus en este momento

Recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: en qué parte del mundo está Santa Claus en este momento

LEER MÁS
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram en la Navidad 2025

LEER MÁS
Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comparte estos mensajes de Navidad e imágenes especiales vía WhatsApp

Comparte estos mensajes de Navidad e imágenes especiales vía WhatsApp

LEER MÁS
50 frases de Navidad cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

50 frases de Navidad cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

LEER MÁS
Saludos por Navidad 2025: frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

Saludos por Navidad 2025: frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

LEER MÁS
Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Datos LR

Comparte estos mensajes de Navidad e imágenes especiales vía WhatsApp

50 frases de Navidad cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

Saludos por Navidad 2025: frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025