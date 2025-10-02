Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

El Día del Novio no es una fecha oficial, pero se popularizó en redes desde 2016. Foto: composiciónLR/Florerías de MX/Glamour

Cada 3 de octubre, una fecha sin reconocimiento oficial pero con creciente presencia en redes y comercios, cientos de parejas celebran el Día del Novio. Aunque no tiene el respaldo de una institución o historia ancestral, esta jornada se consolida como una excusa perfecta para expresar cariño, sorprender con detalles y homenajear a la pareja masculina en la relación.

En Perú, la fecha gana fuerza desde hace algunos años. Restaurantes, florerías y tiendas de regalos aprovechan la ocasión para lanzar promociones y ofertas especiales. En redes sociales, las etiquetas como #DíaDelNovio o #3deOctubre se vuelven tendencia, impulsando una costumbre que nació en Internet pero que se ha trasladado a la vida real con entusiasmo creciente.

Día del Novio: ¿por qué se celebra el 3 de octubre?

El 3 de octubre fue adoptado como el Día del Novio tras la viralización del hashtag #NationalBoyfriendDay en Estados Unidos, en el año 2014. Esa fecha, sin ninguna vinculación histórica previa, comenzó a cobrar relevancia luego de que usuarios de Twitter e Instagram la utilizaran para compartir fotos, mensajes y dedicatorias dirigidas a sus parejas.

A diferencia del Día de San Valentín, que celebra el amor en pareja de manera bilateral, esta jornada pone el foco exclusivamente en la figura masculina. El fenómeno digital, lejos de limitarse al ámbito anglosajón, fue acogido con rapidez en países de habla hispana, donde se replicaron las muestras públicas de afecto y las publicaciones conmemorativas.

En el caso de Perú, la fecha encontró eco especialmente entre los más jóvenes, quienes comenzaron a utilizar el 3 de octubre para compartir mensajes románticos, organizar sorpresas y publicar contenido alusivo en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Novio?

Aunque la primera aparición masiva del #NationalBoyfriendDay ocurrió en 2014, fue en 2016 cuando la celebración alcanzó su punto más alto en términos de participación digital. Según datos del portal estadounidense National Day Calendar, ese año se registraron más de 46.000 publicaciones relacionadas con la fecha, marcando así su expansión global.

En Latinoamérica, el Día del Novio comenzó a consolidarse progresivamente desde ese momento. Países como México, Chile, Argentina y Perú lo han adoptado sin distinción oficial, pero con un impacto real en la cultura popular. La mayoría de usuarios coincide en celebrar el 3 de octubre, aunque en naciones como Estados Unidos también se observa cierta actividad el 8 de agosto, lo que evidencia una falta de consenso absoluto sobre el calendario.

En territorio peruano, no existe un decreto oficial que respalde esta conmemoración. Sin embargo, la fuerza de las redes sociales ha sido suficiente para instaurar el hábito entre parejas, especialmente en generaciones más jóvenes, quienes hoy en día no necesitan una fecha institucionalizada para celebrar el amor.

¿Qué se regala en el Día del Novio?

A diferencia de otras fechas románticas como el 14 de febrero, el Día del Novio permite una mayor libertad en cuanto a los obsequios. No obstante, uno de los regalos que más ha ganado popularidad en Perú y otros países de habla hispana es el de las flores azules, símbolo de fidelidad, confianza y compromiso.

Este detalle floral, aunque menos tradicional que las rosas rojas, se ha convertido en un gesto significativo que muchas novias entregan a sus parejas durante el 3 de octubre. Las florerías lo saben y, por ello, incrementan su stock de flores teñidas o cultivadas en tonos azules para satisfacer la demanda estacional.