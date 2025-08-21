HOYSuscripcion LR Focus

Datos LR

Día del Abuelo en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 26 de agosto y qué actividades puedo hacer con ellos para celebrar?

Cada 26 de agosto se celebra el día festivo del Día del abuelo, reconociendo su rol esencial en la familia y sociedad, fecha que coincide con el Día del Adulto Mayor.

El Día del abuelo en Perú, que se celebra cada 26 de agosto, es una fecha para honrar a los abuelos y generar conciencia sobre sus derechos, necesidades y bienestar, la fecha coincide con el Día del Adulto Mayor. Ambas fechas se celebran juntas, debido a que se busca no solo darle importancia a los abuelos, sino a toda la población de adultos mayores.

Esta fecha no solo invita a celebrar a los abuelos, sino que también busca generar conciencia sobre los retos que enfrentan los adultos mayores en aspectos como salud, seguridad social y participación comunitaria. Esta se consolida en Perú como un homenaje a su valioso aporte a la familia y en la sociedad, es importante mencionar que esta festividad no genera un día feriado en nuestro país.

¿Qué actividades puedo realizar por el Día del Abuelo en Perú 2025?

Este día festivo es una ocasión ideal para rendir homenaje a las personas mayores y compartir con ellas momentos significativos. Una forma sencilla y emotiva de celebrar esta fecha es organizando una comida familiar y preparar su platillo favorito. También se puede disfrutar de una de películas clásicas o juegos tranquilos como el bingo, rompecabezas, cartas o dominó, ideales para estimular la memoria y promover la exigencia sin exigir gran esfuerzo físico.

Otras actividades recomendadas incluyen realizar una sesión de fotos familiares para crear recuerdos compartidos, organizar un paseo al aire libre en un parque, plaza o malecón, o visitar un centro cultural o museo. Asimismo, leer en voz alta cartas antiguas, cuentos o anécdotas personales puede generar un momento íntimo y emocional. Lo más importante es priorizar el tiempo de calidad y el reconocimiento del rol valioso que cumplen los abuelos y abuelas en familia y en la sociedad.

