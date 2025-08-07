HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa
Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     
Datos LR

Día del gato 2025: ¿por qué se celebra el 8 de agosto y en otras dos fechas más en el año?

El Día Internacional del Gato se celebra en tres fechas distintas al rededor del mundo, una oportunidad para reconocer el papel fundamental que estos animales han tenido en la vida de los seres humanos desde hace miles de años.

Día Internacional del Gato 2025: 8 de agosto
Día Internacional del Gato 2025: 8 de agosto | Composición LR/Andina

Los gatos, conocidos por su independencia, son una de las mascotas más apreciadas en los hogares. Su popularidad se refleja en las tres celebraciones internacionales que honran su relevancia. El 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha designada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), dedicada a promover el cuidado y las necesidades de los felinos. Además, se enfatiza la importancia de la adopción de gatos abandonados y la defensa de su bienestar.

Otras dos fechas también celebran el día de los felinos. El 20 de febrero, en honor a Socs, el gato de la familia del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Este gato, muy querido por la familia y los ciudadanos estadounidenses, dejó simbólico tras su fallecimiento, motivo por el cual se instauró esta efeméride.

El 29 de octubre, instaurado por la experta en comportamiento felino Colleen Paige en 2014, tiene como objetivo principal promover la adopción y el cuidado responsable de los gatos. Durante esta fecha, se realizan campañas que sensibilizan sobre los beneficios de tener un gato como mascota y las responsabilidades que implica esta desición.

PUEDES VER: La reacción viral de dos gatos al ser llevados al veterinario de forma diferente: "Odio ser pobre", reaccionó un usuario

lr.pe

Expresa tu amor por tu felino con estas frases emotivas por el Día del Gato 2025

  • Un gato no solo llena tu casa, sino también tu corazón con su ternura y fidelidad.
  • El Día del Gato es la ocasión perfecta para agradecerle a ese pequeño ser que hace cada día más especial.
  • Los gatos no solo son mascotas, son miembros de la familia que nos brindan amor incondicional.
  • En cada ronroneo de un gato, encontramos una melodía de amor que nos acompaña siempre.
  • El Día del Gato es para celebrar el vínculo único que tenemos con esos pequeños seres mágicos.
  • No hay mayor felicidad que ver a tu gato feliz, porque su alegría es la nuestra.
  • Los gatos tienen una forma especial de hacernos sentir que somos los mejores humanos del mundo.
  • Hoy celebramos a esos felinos que, con su presencia, convierten un hogar en un lugar lleno de cariño y paz.
  • En cada mirada de un gato se esconde un amor profundo que solo ellos saben expresar.
  • Los gatos tienen el poder de llenar nuestro corazón de amor, ternura y alegría sin decir una palabra.

PUEDES VER: Pareja comparte su 'problema gatuno' y se ganan el corazón de los usuarios: "Ya conocí la envidia"

lr.pe

Frases cortas para el Día del gato 2025

  • Los gatos son amor en su forma más felina.
  • Un gato es un amigo para toda la vida.
  • La vida es mejor con un gato a tu lado.
  • Gatos: pequeñas almas grandes en amor.
  • Donde hay un gato, hay felicidad.
  • Los gatos llena el hogar de ternura y magia.
  • Hoy celebramos a nuestros mejores amigos peludos.
  • Un ronroneo es el mejor sonido del mundo.
  • Los gatos hacen el mundo más suave y bonito.
  • Cada gato es una bendición en forma de pelaje.
Notas relacionadas
¿Cómo elige un gato a su persona favorita? Claves para entender su comportamiento y señales de afecto

¿Cómo elige un gato a su persona favorita? Claves para entender su comportamiento y señales de afecto

LEER MÁS
Científicos descubren que la mayoría de los gatos duermen del lado izquierdo para reaccionar ante una amenaza

Científicos descubren que la mayoría de los gatos duermen del lado izquierdo para reaccionar ante una amenaza

LEER MÁS
Joven pensó que su gato había muerto: estaba durmiendo y se enojó con su dueña por despertarlo

Joven pensó que su gato había muerto: estaba durmiendo y se enojó con su dueña por despertarlo

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono Especial últimas noticias de HOY, 7 de agosto: último pago vía Sistema Patria y eliminación de subsidios

Bono Especial últimas noticias de HOY, 7 de agosto: último pago vía Sistema Patria y eliminación de subsidios

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Datos LR

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota