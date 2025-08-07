Día del gato 2025: ¿por qué se celebra el 8 de agosto y en otras dos fechas más en el año?

Los gatos, conocidos por su independencia, son una de las mascotas más apreciadas en los hogares. Su popularidad se refleja en las tres celebraciones internacionales que honran su relevancia. El 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha designada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), dedicada a promover el cuidado y las necesidades de los felinos. Además, se enfatiza la importancia de la adopción de gatos abandonados y la defensa de su bienestar.

Otras dos fechas también celebran el día de los felinos. El 20 de febrero, en honor a Socs, el gato de la familia del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Este gato, muy querido por la familia y los ciudadanos estadounidenses, dejó simbólico tras su fallecimiento, motivo por el cual se instauró esta efeméride.

El 29 de octubre, instaurado por la experta en comportamiento felino Colleen Paige en 2014, tiene como objetivo principal promover la adopción y el cuidado responsable de los gatos. Durante esta fecha, se realizan campañas que sensibilizan sobre los beneficios de tener un gato como mascota y las responsabilidades que implica esta desición.

Expresa tu amor por tu felino con estas frases emotivas por el Día del Gato 2025

Un gato no solo llena tu casa, sino también tu corazón con su ternura y fidelidad.

El Día del Gato es la ocasión perfecta para agradecerle a ese pequeño ser que hace cada día más especial.

Los gatos no solo son mascotas, son miembros de la familia que nos brindan amor incondicional.

En cada ronroneo de un gato, encontramos una melodía de amor que nos acompaña siempre.

El Día del Gato es para celebrar el vínculo único que tenemos con esos pequeños seres mágicos.

No hay mayor felicidad que ver a tu gato feliz, porque su alegría es la nuestra.

Los gatos tienen una forma especial de hacernos sentir que somos los mejores humanos del mundo.

Hoy celebramos a esos felinos que, con su presencia, convierten un hogar en un lugar lleno de cariño y paz.

En cada mirada de un gato se esconde un amor profundo que solo ellos saben expresar.

Los gatos tienen el poder de llenar nuestro corazón de amor, ternura y alegría sin decir una palabra.

Frases cortas para el Día del gato 2025