Luis Solano: “Es desesperante estar leyendo mucho y que todo te parezca igual”

No es demagogia. El catálogo de Libros del Asteroide es literatura de alta calidad. ¿Qué hay detrás de esta reconocida editorial independiente? Pues, para empezar, un voraz lector que supo acercar autores de distintas tradiciones, y que no estaban disponibles en los catálogos de las grandes editoriales, a una comunidad lectora ávida de buenos libros de ficción y de no ficción. Así de simple. No hay más secreto para explicar su referencialidad conseguida.

-En 2025, Libros del Asteroide cumplió 20 años. ¿Cómo nació la idea de crear esta editorial?

-La editorial nace de una idea que yo tenía hace 22 años. En el mercado español, en aquel momento, me parecía que había mucho ruido para un lector normal. A mí me parecía que era muy difícil llegar a una librería y acertar con el libro. Entonces, decidí dejar de leer novedades y me dediqué a leer libros de fondo, libros que llevaban ya un año mínimo publicados en España. Me puse esa regla, me olvidé de lo que era nuevo y empecé a seleccionar libros que ya llevaran tiempo publicados. Y eso lo hice como lector y luego, a la vez, empecé a pensar que igual tendría sentido montar una editorial que tuviera como objetivo publicar poco y tener un catálogo muy homogéneo y a la vez muy bueno, y se me ocurrió que se podía hacer empezando con los clásicos modernos, con libros de la segunda mitad del XX. Esa es la idea original de donde sale todo.

-Cuando uno forma una editorial independiente, es porque como lector tiene un descontento.

-Descontento de que no te podías fiar de nadie porque las editoriales que yo seguía, pues eran editoriales ya grandes en el mercado español. Publicaban mucho y, por lo tanto, tenían fallos de vez en cuando. Tenían fallos estrepitosos y a mí. Parte de ese descontento lector es el inicio, si lo ves en negativo, pero si lo ves en positivo, es también como un entusiasmo de compartir cosas que a mí me gustan con otra gente y con otros lectores.

-¿Qué tipo de lector imaginas para tu editorial?

-Pues no pienso en mis amigos lectores, que son como los más sofisticados, sino que pienso en el más normal, el que lee a lo mejor 10 libros al año, un libro al mes y que pide una buena lectura. En general, pienso en ese tipo de lector. Obviamente, hay libros que son altísima literatura y son difíciles, pero al menos los libros que yo quiero tener en la editorial son libros que son excelente literatura, pero que a la vez pueden llegar a mucha gente. Eso es lo que me guía y a la vez desespera cuando no encuentro libros que me entusiasmen. Es desesperante estar leyendo mucho y que todo te parezca igual.

"La promesa" de Damon Galgut. Premio Booker 2021. Imagen: Difusión.

-Los comienzos de una editorial independiente son siempre difíciles, pero ¿con qué título Libros del Asteroide se instauró en el imaginario cultural español?

-Hubo varios hitos. Cuando llevábamos un año y medio con la editorial, publicamos un libro al que le fue relativamente bien. Fue un libro que funcionó comercialmente bien y tuvo críticas muy buenas. Si le das El quinto en discordia de Robertson Davies a un escritor, se va a maravillar; y a la vez es un libro que admite muchos niveles de lectura. Otro autor importante para nosotros en España fue Manuel Chaves Nogales cuando publicamos A sangre y fuego. Fue un periodista español que murió en Londres en el año 45 y fue uno de los pioneros de la no ficción narrativa o del nuevo periodismo. Otro título es Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron. Este fue uno de los primeros libros contemporáneos que publiqué. Hasta ese momento habíamos publicado sobre todo a autores clásicos. Esta fue la primera vez que aposté por un autor extranjero que no se había publicado. A Cameron ya se le había publicado en España, pero ese libro no y llevaba poco tiempo publicado en otro país. Me di cuenta entonces de que tenía olfato para encontrar cosas que pudieran gustar a otra gente y que no necesariamente iba a lo que ya estaba publicado y reconocido. Estos libros consiguieron, de alguna manera, que la editorial fuera de fiar.

-Ahí se pone a prueba más la capacidad de lector ante el manuscrito. Muchos confían en los dosieres para ir a lo fijo.

-Lo bueno de tener una editorial más personal es que si algo no te gusta, pues no te gusta. Lo único que tienes que aprender de vez en cuando es preguntarte por qué hay cosas que no te gustan y rechazas, y luego resulta que son cosas que a lo mejor otras personas piensan que son valiosas o que llegan a muchos lectores. Yo creo que también es un ejercicio; los editores tenemos que hacerlo de vez en cuando. Yo intento hacerlo para reforzar simplemente lo que pienso. Es decir, qué bien que esto no lo publiqué porque, oye, claro, a la gente le puede gustar, pero a mí esto no me interesa y no me apetece publicarlo. Es un lujo que te puedes permitir. Si tienes que hacer una editorial que publique 100 novedades al año, pues no tienes más remedio que publicar lo que se te acerque, así te interese o no.

-La regla de vender es tanto para las grandes editoriales como también para las editoriales independientes.

-Un editor lo que tiene que hacer es vender los libros que publica y, si no los vende, lo hace mal; un editor es un mediador entre un creador y su público.

-O sea, no tienes esa idea romántica que se ve mucho en el circuito independiente, de que no importan las ventas.

-No. Un editor independiente tiene que buscar la calidad literaria y el éxito comercial de sus libros. Si no hace esas dos cosas bien, lo está haciendo mal. Un editor que publica libros buenos, pero que vende poco, es un mal editor. Hace 20 o 25 años había esa figura del editor que publicaba libros maravillosos, pero que no se preocupaba tanto de las ventas. Yo creo que esa es una posición muy poco respetuosa hacia los artistas, y hacia la literatura y hacia los escritores. Al final, en este negocio en el que trabajo yo, porque es un negocio, los artistas son los autores y lo que hay que hacer es conseguir que esos autores que a ti te gustan lleguen a la mayor cantidad de lectores.

...

Dato: Desde 2025, los títulos de Libros de Asteroide son distribuidos en Latinoamérica por Penguin Random House. "Solo la distribución", precisó el editor.