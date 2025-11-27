MAMA Awards 2025 [ DÍA 1] EN VIVO: horario y link oficial para ver la premiación de los premios k-pop
Los MAMA Awards 2025 regresan con un espectacular Día 1. Conoce el horario exacto en tu país y accede al link oficial para seguir gratis la premiación en vivo desde Hong Kong.
Los MAMA Awards 2025 están a punto de comenzar y los fans del k-pop esperan con emoción el inicio del Día 1, que se celebrará este 28 de noviembre. Este evento, considerado uno de los más influyentes de la industria musical asiática, reunirá a grandes estrellas y presentará números especiales con algunos de los artistas más relevantes del momento.
La gala se llevará a cabo en el Kai Tak Stadium de Hong Kong durante el 28 y 29 de noviembre, y contará con una lista de nominados que combina a íconos consolidados, como Jennie de BLACKPINK, G-Dragon, J-Hope, entre otros. Además, la esperada lineup de artistas incluye a Super Junior, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, Bumsup y ENHYPEN, quienes se presentarán en vivo durante el primer día de los MAMA Awards 2025.
MAMA Awards 2025. Foto: X
Horarios por país para ver la premiación de los MAMA Awards 2025
- DÍA 1 de los MAMA Awards 2025 EN VIVO en México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 28 de noviembre a las 4.30 a. m.
- DÍA 1 de los MAMA Awards 2025 EN VIVO en Perú, Colombia y Ecuador: 28 de noviembre a las 5.30 a. m.
- DÍA 1 de los MAMA Awards 2025 EN VIVO en Venezuela y Bolivia: 28 de noviembre a las 6.30 a. m.
- Premios MAMA Awards 2025 EN VIVO para Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 28 de noviembre a las 7.30 a. m.
- DÍA 1 de los MAMA Awards 2025 EN VIVO en España: 28 de noviembre a las 11.00 a. m.
Link oficial para ver en vivo los MAMA Awards 2025
Los fans podrán disfrutar los MAMA Awards 2025 EN VIVO de forma gratuita y en tiempo real a través del canal oficial Mnet K-POP en YouTube, donde se emitirán tanto la alfombra roja como las presentaciones musicales y el anuncio de ganadores.
Link oficial de transmisión (YouTube – Mnet): https://www.youtube.com/@PlayMnet/streams
En la edición pasada, las transmisiones también estuvieron disponibles en Mnet TV, M2 y KCON Official, ampliando el alcance internacional del evento. Este año, además, se confirmó que para países como México, España y Brasil estará disponible vía Samsung TV Plus – K-POP by CJ ENM.
Guía para ver los premios MAMA Awards 2025
- Ingresa al link oficial: accede al canal Mnet K-POP en el horario exacto correspondiente a tu país.
- Verifica la señal en vivo: en la sección de “streams” aparecerá el video oficial del evento en cuanto esté disponible. La emisión incluirá alfombra roja, presentaciones y premiaciones.
- Elige tu plataforma: puedes ver el evento en YouTube (recomendado por mayor estabilidad), Mnet TV, M2, KCON Official y Samsung TV Plus (en países seleccionados).
- Disfruta del Día 1: el primer día promete grandes presentaciones de los idols más esperados, por lo que se recomienda conectarse unos minutos antes para no perderte ningún detalle.