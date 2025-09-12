'Bon appétit, majestad' capítulo 7: a qué hora se estrena y dónde ver online en español latino

La exitosa serie coreana ‘Bon appétit, majestad’ continúa conquistando a los fanáticos de los k-dramas con su mezcla de romance, historia y gastronomía. El próximo capítulo 7 se estrenará el 13 de septiembre a través del canal tvN en Corea del Sur y estará disponible en simultáneo en Netflix para los seguidores internacionales.

El drama protagonizado por Yoona y Lee Chae Min se ha convertido en uno de los títulos más populares dentro del catálogo asiático de la plataforma, especialmente gracias a su doblaje al español latino y subtítulos en español. “La historia logra transmitir emociones a través de pequeños gestos y momentos románticos que atrapan a la audiencia”, destacan los fans en redes sociales.

¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'Bon Appétit, Your Majesty'?

El episodio 7 de ‘Bon Appétit, majestad’ se estrena el sábado 13 de septiembre a las 9:10 p. m. (hora Corea del Sur) por tvN. Como es habitual, los capítulos se transmiten durante los fines de semana y se habilitan de inmediato en Netflix para otros países, incluido Perú.

La trama llega en un punto emocionante, ya que el capítulo anterior cerró con un beso inesperado entre el rey Yi Heon y la chef Yeon Ji Young. Tras ese tenso momento, la historia mostrará cómo los protagonistas vivirán una cita secreta fuera del palacio, en la que el rey se disfraza de noble común y la chef luce un nuevo atuendo que refleja un costado más humano y cercano de ambos personajes.

¿Dónde y cómo ver 'Bon Appétit, Your Majesty' online y espñol latino?

Para ver los capítulos completos de ‘Bon Appétit, majestad’ de forma legal y segura, es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, donde el drama está disponible con subtítulos en español y doblaje al español latino. En Perú, los planes de la plataforma comienzan desde S/28.90 mensuales, lo que permite acceder a todo el catálogo internacional sin interrupciones.

Es importante recordar que algunos portales no oficiales como HiTV difunden los episodios horas después del estreno, pero sin derechos de distribución y con riesgos de seguridad por publicidad invasiva. Los expertos recomiendan siempre optar por medios oficiales como Netflix, garantizando una experiencia de calidad y sin peligros para los dispositivos.