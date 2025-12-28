¿Quién es Jang Ki-yong? Conoce al actor coreano que brilló en el K-drama 'Beso dinamita'

Tras el impactante final del k-drama 'Beso dinamita', internet se volcó en una sola tarea: saber quién es Jang Ki-yong, el actor surcoreano protagonista de la serie, quien se ha consolidado como uno de los rostros más atractivos del entretenimiento de Asia Oriental.

Con 33 años, el intérprete de Gong Ji-hyeok, mantiene una presencia dominante tanto en la televisión como en las plataformas de streaming. Su popularidad no es producto del azar, sino fruto del trabajo constante y de una evolución artística que lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más solicitados de los k-dramas de los últimos años.

De estudiante de teatro a estrella internacional

Nacido el 7 de agosto de 1992, Jang Ki-yong es actor y modelo, miembro de las agencias YGKPlus en el ámbito del modelaje y YG Entertainment en la actuación. Jang Ki-young estudió Artes Escénicas en la Universidad Seokyeong y teatro musical en la Universidad Yong In. Tiempo después, tuvo breves apariciones en videos musicales.

Debutó oficialmente como actor en 2014, interpretando a un joven paciente llamado Sam en el dram 'It's okay, that's love'. Además, se ha puesto en la piel de personajes intensos en thrillers e historias románticas en producciones como 'Come and hug me, search: www', 'Kill it' y 'My roommate is a Gumiho'.

“Beso Dinamita”, el k-drama que lo catapultó a la fama

En 2025, Jang Ki-yong protagonizó Beso Dinamita comedia romántica estrenada el 12 de noviembre por SBS TV. La serie, de 14 episodios, conquistó al público con una historia de amor inesperado, momentos divertidos y una marcada química en el entorno laboral, liderando su franja horaria con picos de audiencia de hasta 8.5 % en el área metropolitana de Seúl.

El éxito del k-drama confirmó su alcance internacional y reforzó su imagen como figura global capaz de atraer espectadores más allá de su país natal.