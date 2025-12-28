HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

¿Quién es Jang Ki-yong? Conoce al actor coreano que brilló en el K-drama 'Beso dinamita'

Jang Ki-yong, el actor surcoreano que conquistó al público con su papel protagónico en 'Beso dinamita', se ha consolidado como uno de los rostros más atractivos y destacados del k-drama.

Jang Ki-yong, la estrella de 'Beso dinamita' Foto: Composición LR
Jang Ki-yong, la estrella de 'Beso dinamita' Foto: Composición LR

Tras el impactante final del k-drama 'Beso dinamita', internet se volcó en una sola tarea: saber quién es Jang Ki-yong, el actor surcoreano protagonista de la serie, quien se ha consolidado como uno de los rostros más atractivos del entretenimiento de Asia Oriental.

Con 33 años, el intérprete de Gong Ji-hyeok, mantiene una presencia dominante tanto en la televisión como en las plataformas de streaming. Su popularidad no es producto del azar, sino fruto del trabajo constante y de una evolución artística que lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más solicitados de los k-dramas de los últimos años.

PUEDES VER: ¿'Beso dinamita' temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su final

lr.pe

De estudiante de teatro a estrella internacional

Nacido el 7 de agosto de 1992, Jang Ki-yong es actor y modelo, miembro de las agencias YGKPlus en el ámbito del modelaje y YG Entertainment en la actuación. Jang Ki-young estudió Artes Escénicas en la Universidad Seokyeong y teatro musical en la Universidad Yong In. Tiempo después, tuvo breves apariciones en videos musicales.

Debutó oficialmente como actor en 2014, interpretando a un joven paciente llamado Sam en el dram 'It's okay, that's love'. Además, se ha puesto en la piel de personajes intensos en thrillers e historias románticas en producciones como 'Come and hug me, search: www', 'Kill it' y 'My roommate is a Gumiho'.

PUEDES VER: Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en la serie coreana?

lr.pe

“Beso Dinamita”, el k-drama que lo catapultó a la fama

En 2025, Jang Ki-yong protagonizó Beso Dinamita comedia romántica estrenada el 12 de noviembre por SBS TV. La serie, de 14 episodios, conquistó al público con una historia de amor inesperado, momentos divertidos y una marcada química en el entorno laboral, liderando su franja horaria con picos de audiencia de hasta 8.5 % en el área metropolitana de Seúl.

El éxito del k-drama confirmó su alcance internacional y reforzó su imagen como figura global capaz de atraer espectadores más allá de su país natal.

Notas relacionadas
Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en la serie coreana?

Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en la serie coreana?

LEER MÁS
¿Dónde ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en español latino y a qué hora se estrena?

¿Dónde ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en español latino y a qué hora se estrena?

LEER MÁS
'Beso dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha, hora y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

'Beso dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha, hora y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿'Beso dinamita' temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su final

¿'Beso dinamita' temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su final

LEER MÁS
'Un amor predestinado', FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del drama de Rowoon y Jo Bo Ah?

'Un amor predestinado', FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del drama de Rowoon y Jo Bo Ah?

LEER MÁS
'Estamos muertos', temporada 2: cuándo se estrena, reparto, de qué tratará y más de la serie de zombis

'Estamos muertos', temporada 2: cuándo se estrena, reparto, de qué tratará y más de la serie de zombis

LEER MÁS
¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

LEER MÁS
¿Dónde ver 'El regreso del gran maestro' online? Descubre cómo ver este drama chino completo en español vía Dailymotion

¿Dónde ver 'El regreso del gran maestro' online? Descubre cómo ver este drama chino completo en español vía Dailymotion

LEER MÁS
Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en la serie coreana?

Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en la serie coreana?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Cultura Asiática

¿'Beso dinamita' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del k-drama tras su final

Gran final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

Final explicado de 'Beso dinamita' de Netflix: ¿Jihyeok y Darim terminaron juntos en el k-drama?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025