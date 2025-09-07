HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en español latino y con subtítulos: link para ver online y a qué hora sale

Este k-drama sigue cautivando a los fans en todo el mundo. El capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad' se estrena hoy, 7 de septiembre, en Netflix, con audio en español y subtítulos disponibles.

Yoona y Lee Chaemin en avances del capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad'.
Yoona y Lee Chaemin en avances del capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad'. | Foto: composición tvN

El fenómeno 'Bon appétit, majestad' continúa ganando terreno entre los amantes de los k-dramas. Este domingo 7 de septiembre se estrena el capítulo 6 en Netflix, disponible con audio en español latino y subtítulos para quienes prefieren la versión original. La serie coreana, protagonizada por Yoona y Lee Chae Min en los respectivos roles de la chef Yeon Ji Young y el rey Lee Heon, se ha convertido en una de las producciones más vistas del catálogo asiático de la plataforma.

La última emisión cerró con una escena cargada de tensión romántica: Ji Yeong y el rey Lee Heon caen al suelo, ella sobre él, dejando en el aire la posibilidad de un nuevo beso, esta vez sin interrupciones ni confusión. En el avance del episodio 6 de 'Bon Appetit, Your Majesty', el monarca parece rendirse ante sus florecientes sentimientos por su chef real, mientras el vínculo entre ambos se fortalece y la consorte Kang observa con creciente celos el distanciamiento del rey.

PUEDES VER: K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: lista completa en Netflix, Disney+ y más

lr.pe

¿A qué hora sale el capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad' hoy, domingo 7 de septiembre?

El capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este domingo 7 de septiembre de 2025 a través del canal tvN en Corea del Sur y Netflix a nivel internacional. Según el calendario del k-drama, cada sábado y domingo sale al aire un nuevo episodio de la serie coreana.

  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del domingo 7 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del domingo 7 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Bolivia, Venezuela y Chile: 10.00 a. m. del domingo 7 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Argentina, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del domingo 7 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en España: 4.00 p. m. del domingo 7 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del domingo 7 de septiembre.

PUEDES VER: ‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 5 en Netflix: a qué hora y dónde ver la serie con subtítulos en español latino

lr.pe

LINK para ver el capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad' online hoy

Para ver el episodio 6 de 'Bon appétit, majestad' online, solo necesitas tener una suscripción activa a Netflix. Una vez dentro de la plataforma, busca el título en español o en inglés, el cual es 'Bon Appétit, Your Majesty'. El capítulo ya está disponible con doblaje en español latino y subtítulos, y suele aparecer destacado en el top de series o dentro del catálogo de dramas coreanos.

Puedes acceder directamente al episodio desde Netflix en este enlace oficial AQUÍ. También puedes consultar la guía completa de episodios y otros detalles del k-drama del momento.

¿Se puede ver gratis el capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad'?

Actualmente, 'Bon appétit, majestad' se encuentra disponible de forma oficial y legal a nivel internacional a través de Netflix, plataforma de streaming por suscripción que en Perú ofrece planes desde S/28.90. El k-drama puede verse con doblaje en español latino y subtítulos, según la configuración del usuario.

En contraste, sitios como HiTV alojan episodios horas después del estreno sin contar con los derechos de distribución, lo que los convierte en opciones no autorizadas. Además, algunos portales informales pueden incluir publicidad invasiva o poner en riesgo la seguridad de tu dispositivo. Para una experiencia segura y de calidad, se recomienda acceder únicamente por medios oficiales.

Notas relacionadas
‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 5 en Netflix: a qué hora y dónde ver la serie con subtítulos en español latino

‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 5 en Netflix: a qué hora y dónde ver la serie con subtítulos en español latino

LEER MÁS
FreenBecky en Perú 2025: fecha, precios y cómo comprar entradas para su fan meeting en Joinnus

FreenBecky en Perú 2025: fecha, precios y cómo comprar entradas para su fan meeting en Joinnus

LEER MÁS
‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 4: estreno y horarios en Netflix con subtítulos en español latino

‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 4: estreno y horarios en Netflix con subtítulos en español latino

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minho y Sulli: la relación amical que pudo haber tenido mejor final

Minho y Sulli: la relación amical que pudo haber tenido mejor final

LEER MÁS
'Bon Appétit, Majestad': guía completa de capítulos, fechas de estreno en Netflix y horarios

'Bon Appétit, Majestad': guía completa de capítulos, fechas de estreno en Netflix y horarios

LEER MÁS
Lee Seung Gi y Yoona: ¿por qué terminó la pareja más adorada de Corea?

Lee Seung Gi y Yoona: ¿por qué terminó la pareja más adorada de Corea?

LEER MÁS
True beauty: Im Se Mi también actuó en Heartstrings con Moon Ga Young

True beauty: Im Se Mi también actuó en Heartstrings con Moon Ga Young

LEER MÁS
¿'S Line' en Netflix? dónde ver los 6 capítulos completos con subtítulos en español del drama coreano

¿'S Line' en Netflix? dónde ver los 6 capítulos completos con subtítulos en español del drama coreano

LEER MÁS
¿Quién hace de Minho en "Besos, Kitty"? Instagram, edad y más curiosidades del actor Lee Sang Heon

¿Quién hace de Minho en "Besos, Kitty"? Instagram, edad y más curiosidades del actor Lee Sang Heon

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Cultura Asiática

Overpass Lima cancela presentación de fromis_9 y Mark Tuan: productora anuncia cambios en el escenario

FreenBecky en Perú 2025: fecha, precios y cómo comprar entradas para su fan meeting en Joinnus

Reparto de 'Los desenredos del amor': conoce a los actores y personajes del éxito coreano en Netflix

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota