'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en español latino y con subtítulos: link para ver online y a qué hora sale

El fenómeno 'Bon appétit, majestad' continúa ganando terreno entre los amantes de los k-dramas. Este domingo 7 de septiembre se estrena el capítulo 6 en Netflix, disponible con audio en español latino y subtítulos para quienes prefieren la versión original. La serie coreana, protagonizada por Yoona y Lee Chae Min en los respectivos roles de la chef Yeon Ji Young y el rey Lee Heon, se ha convertido en una de las producciones más vistas del catálogo asiático de la plataforma.

La última emisión cerró con una escena cargada de tensión romántica: Ji Yeong y el rey Lee Heon caen al suelo, ella sobre él, dejando en el aire la posibilidad de un nuevo beso, esta vez sin interrupciones ni confusión. En el avance del episodio 6 de 'Bon Appetit, Your Majesty', el monarca parece rendirse ante sus florecientes sentimientos por su chef real, mientras el vínculo entre ambos se fortalece y la consorte Kang observa con creciente celos el distanciamiento del rey.

¿A qué hora sale el capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad' hoy, domingo 7 de septiembre?

El capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este domingo 7 de septiembre de 2025 a través del canal tvN en Corea del Sur y Netflix a nivel internacional. Según el calendario del k-drama, cada sábado y domingo sale al aire un nuevo episodio de la serie coreana.

'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en México, Costa Rica y El Salvador : 8.00 a. m. del domingo 7 de septiembre

: 8.00 a. m. del domingo 7 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Perú, Colombia y Ecuador : 9.00 a. m. del domingo 7 de septiembre

: 9.00 a. m. del domingo 7 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Bolivia, Venezuela y Chile : 10.00 a. m. del domingo 7 de septiembre

: 10.00 a. m. del domingo 7 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Argentina, Argentina y Brasil : 11.00 a. m. del domingo 7 de septiembre

: 11.00 a. m. del domingo 7 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en España : 4.00 p. m. del domingo 7 de septiembre

: 4.00 p. m. del domingo 7 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulo 6 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del domingo 7 de septiembre.

LINK para ver el capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad' online hoy

Para ver el episodio 6 de 'Bon appétit, majestad' online, solo necesitas tener una suscripción activa a Netflix. Una vez dentro de la plataforma, busca el título en español o en inglés, el cual es 'Bon Appétit, Your Majesty'. El capítulo ya está disponible con doblaje en español latino y subtítulos, y suele aparecer destacado en el top de series o dentro del catálogo de dramas coreanos.

Puedes acceder directamente al episodio desde Netflix en este enlace oficial AQUÍ. También puedes consultar la guía completa de episodios y otros detalles del k-drama del momento.

¿Se puede ver gratis el capítulo 6 de 'Bon appétit, majestad'?

Actualmente, 'Bon appétit, majestad' se encuentra disponible de forma oficial y legal a nivel internacional a través de Netflix, plataforma de streaming por suscripción que en Perú ofrece planes desde S/28.90. El k-drama puede verse con doblaje en español latino y subtítulos, según la configuración del usuario.

En contraste, sitios como HiTV alojan episodios horas después del estreno sin contar con los derechos de distribución, lo que los convierte en opciones no autorizadas. Además, algunos portales informales pueden incluir publicidad invasiva o poner en riesgo la seguridad de tu dispositivo. Para una experiencia segura y de calidad, se recomienda acceder únicamente por medios oficiales.