'Si la vida te da mandarinas...' reparto: ¿quién es quién en la serie coreana de Netflix con IU y Park Bo Gum?

Netflix sigue apostando por los K-dramas y esta vez presenta 'Si la vida te da mandarinas…' ('When Life Gives You Tangerines'), una historia que promete enamorar al público con su combinación de romance, nostalgia y paisajes deslumbrantes de la isla de Jeju. La serie, protagonizada por IU y Park Bo Gum, reúne a un equipo de producción de alto nivel, con el guionista de When the 'Camellia Blooms' y el director de 'My Mister', lo que eleva las expectativas de los fanáticos del género.

Ambientada en la década de 1960 y con un recorrido temporal hasta el 2025, la trama sigue la historia de Ae-sun y Gwan-sik, dos personajes con personalidades opuestas pero destinos entrelazados. Con un reparto repleto de grandes estrellas y una narrativa que abarca varias generaciones, este drama coreano promete convertirse en uno de los más emotivos del año.

Reparto: personajes y actores de la serie coreana 'Si la vida te da mandarinas…'

IU es Oh Ae Soon

Una joven valiente y rebelde que sueña con convertirse en poeta pese a las dificultades que enfrenta en su vida.

Park Bo Gum. Foto: Netfix

Park Bo Gum es Yang Gwan Sik

Un hombre trabajador y fiel que prefiere expresar sus sentimientos con acciones en lugar de palabras.

Park Bo Gum. Foto: Netfix

Kim Tae-yeon es Ae Soon de niña

La versión infantil de la protagonista, mostrando su carácter soñador desde temprana edad.

Moon So- Ri es Ae Soon adulta

La etapa de madurez del personaje, interpretada por la reconocida actriz de 'The Handmaiden'.

Lee Cheon Mu es Gwan Sik de niño

Muestra la infancia del personaje y su temprana admiración por Ae Soon.

Park Hae-joon es Gwan Sik adulto

Representa la versión madura del protagonista, conocido por su actuación en 'The World of the Married'