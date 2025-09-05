HOYSuscripcion LR Focus

Netflix

‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 5 en Netflix: a qué hora y dónde ver la serie con subtítulos en español latino

Yeon Ji Yeong y el rey Lee Heon viven un momento decisivo en el nuevo capítulo de ‘Bon Appétit, majestad’. Te contamos cómo y cuándo ver el estreno en Netflix.

‘Bon Appétit, majestad’ tiene 12 capítulos. Foto: composición LT/tvN
‘Bon Appétit, majestad’ tiene 12 capítulos. Foto: composición LT/tvN

El k-drama ‘Bon Appétit, majestad’ continúa arrasando en Netflix y este sábado 6 de septiembre de 2025 estrena su esperado capítulo 5, el cual promete momentos claves en la relación entre Yeon Ji Yeong y el rey Lee Heon. La serie, protagonizada por Im Yoon Ah y Lee Chae Min, ha capturado la atención del público, colocándose en el primer lugar del top de series más vistas en la plataforma.

En el episodio anterior, Yeon Ji Yeong sorprendió al cautivar al rey con sus habilidades culinarias, escena que culminó con un apasionado beso. Sin embargo, el monarca no recuerda con claridad lo sucedido, lo que eleva aún más la expectativa entre los fans que esperan descubrir cómo continuará esta historia en el próximo capítulo.

PUEDES VER: 'Bon Appétit, Majestad': guía completa de capítulos, fechas de estreno en Netflix y horarios



¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de 'Bon appétit, majestad'?

El estreno del capítulo 5 de ‘Bon Appétit, majestad’ está programado para este sábado 6 de septiembre de 2025. Según el calendario oficial, la producción lanza dos episodios todos los sábados y el domingos. En Corea del Sur, la serie se transmite primero a través del canal tvN y, pocas horas después, llega al catálogo de Netflix para todo el público internacional. En Latinoamérica, los episodios suelen estar disponibles desde la madrugada, dependiendo de la zona horaria de cada país.

  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 5 en México, Costa Rica y El Salvador: 9.10 a. m. del sábado 6 de setiembre.
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 5 en Perú, Colombia y Ecuador: 10.10 a. m. del sábado 6 de setiembre.
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 5 en Bolivia, Venezuela y Chile: 11.10 a. m. del sábado 6 de setiembre.
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 5 en Argentina, Argentina y Brasil: 12.10 p. m. del sábado 6 de setiembre.
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 5 en España: 5.10 p. m. del sábado 6 de setiembre.
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 5 en Estados Unidos: 11.10 a. m. (ET) del sábado 6 de setiembre.
Yeon Ji Yeong y el rey Lee Heon. Foto: TVN

Yeon Ji Yeong y el rey Lee Heon. Foto: TVN

PUEDES VER: 'Bon appétit, majestad': reparto completo del k-drama de Netflix y sus personajes



¿Dónde y cómo ver completo el capítulo 5 de 'Bon appétit, majestad' con subtítulos en español latino?

Para ver el capítulo 5 de ‘Bon Appétit, majestad’, es necesario contar con una suscripción activa a Netflix. Una vez dentro de la plataforma, basta con escribir el título en el buscador: ‘Bon Appétit, majestad’ o ‘Bon Appétit, Your Majesty’, en su versión en inglés.

El k-drama se encuentra en el primer lugar del top de series más vistas en Netflix, por lo que también se puede ubicar fácilmente desde la pantalla principal o dentro de la sección de dramas asiáticos. La plataforma ofrece la opción de reproducirlo en audio español latino y con subtítulos en español, ideal para quienes desean disfrutar la historia en su idioma preferido.

