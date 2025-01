Lista de actores y personajes de 'Si las estrellas hablaran' de Netflix: ¿Quién es quién en la nueva serie de Lee Min Ho?

'Si las estrellas hablaran', conocido en inglés como 'When the Stars Gossip' y en coreano como 'Byeoldeur-ege mur-eobwa', es la nueva apuesta de Netflix en el mundo de las series coreanas. Protagonizado por dos de los actores más icónicos del Hallyu, Lee Min-ho y Gong Hyo-jin, este drama nos transporta al espacio con una historia que combina ciencia ficción, intriga y relaciones humanas.

El drama, dirigido por Park Shin-woo y escrito por Seo Sook-hyang, se emitirá en el canal tvN desde el 4 de enero de 2025 y estará disponible en Netflix desde la misma fecha. Con un total de 16 episodios, la serie promete capturar la atención de los fanáticos de los K-dramas alrededor del mundo. ¿Quiénes son los actores detrás de los intrigantes personajes?

Reparto de 'Si las estrellas hablaran' de Netflix

El elenco principal de 'Si las estrellas hablaran', el emocionante k-drama que llegó a Netflix, está encabezado por estrellas reconocidas de la industria coreana. Aquí te presentamos quién interpreta a quién en esta emocionante producción:

Lee Min-ho como Gong Ryong

Lee Min-ho, conocido por dramas como 'The Heirs' y 'Legend of the Blue Sea', asume el rol de Gong Ryong, un obstetra-ginecólogo con un profundo sentido de la responsabilidad. Su personaje viaja al espacio como turista, pagando una suma astronómica, con una misión secreta que lo conecta al conglomerado más poderoso de Corea, el Grupo MZ.

Lee Min Ho saltó a la fama con 'Boys over flowers'.

Gong Hyo-jin como Eve Kim

Gong Hyo-jin, la talentosa actriz detrás de 'It’s Okay, That’s Love' y 'The Greatest Love', interpreta a Eve Kim, una perfeccionista comandante de la estación espacial en su primera misión. Su carácter meticuloso y su liderazgo serán puestos a prueba en medio de las tensiones del espacio.

Gong Hyo-jin es una destacada actriz surcoreana.

Han Ji-eun como Choi Go-eun

Han Ji-eun da vida a Choi Go-eun, la directora ejecutiva de MZ Electronics e hija del presidente del Grupo MZ. Está comprometida con Gong Ryong, lo que añade un elemento de conflicto a la trama.

Han Ji-eun debutó como actriz hace 15 años.

Oh Jung-se como Kang Kang-su

Oh Jung-se, recordado por su papel en 'It’s Okay to Not Be Okay', interpreta a Kang Kang-su, un científico investigador especializado en la mosca de la fruta y miembro de la tripulación espacial.

Oh Jung-se estará en 'Si las estrellas hablaran'.

Kim Joo-hun como Park Dong-ah

Kim Joo-hun aparece como Park Dong-ah, un astronauta veterano con experiencia en múltiples misiones espaciales. Es un miembro clave del MCC en Seúl y trabaja en estrecha colaboración con Eve Kim.

Kim Joo-hun. Foto: Captura Viki

Otros miembros destacados del reparto:

Lee El como la jefa Kang

como la jefa Kang Alex Hafner como Santiago González García

como Santiago González García Kim Eung-soo como Choi Jae-ryong

como Choi Jae-ryong Park Jin-joo como una periodista

como una periodista Jo Jung-seok en un rol sorpresa que se mantiene en secreto.

¿Cuál es la trama de 'Si las estrellas hablaran'?

La serie sigue a Gong Ryong, un obstetra que se embarca en un viaje espacial cargado de secretos. En la estación espacial, conoce a Eve Kim, una comandante que lidia con las complejidades de liderar una misión crítica en un entorno inhóspito. Juntos, enfrentarán desafíos personales y profesionales mientras descubren los misterios que los rodean.

La descripción oficial revela que Gong Ryong está relacionado con el conglomerado chaebol más poderoso de Corea, mientras que Eve lidera a un equipo que incluye al científico Kang Kang-su, cuyo trabajo en biología tiene implicaciones clave para la misión. Entre tensiones y secretos, este K-drama combina drama, romance y el deslumbrante telón de fondo del espacio exterior.

¿Dónde ver 'Si las estrellas hablaran' gratis?

'Si las estrellas hablaran' estará disponible en Netflix desde el 4 de enero de 2025. Para acceder a la serie, solo necesitas una suscripción activa en la plataforma.

Aunque Netflix no ofrece un servicio gratuito, puedes aprovechar su periodo de prueba en algunos países, dependiendo de las promociones locales. Además, la serie será transmitida en tvN en Corea del Sur los sábados y domingos a las 21:20 (hora local), siendo una opción ideal para quienes tengan acceso al canal.