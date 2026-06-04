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¿Scary Movie 6 tiene escenas post créditos? Todo lo que debes saber sobre la película

La sexta entrega de la saga, Scary Movie 6, incluye dos escenas durante los créditos que los fans de la película no querrán perderse. Descubre qué ocurre en cada una y por qué vale la pena quedarse en la sala.

Scary Movie 6 debutó con gran éxito en las salas de los cines peruanos. Foto: Difusión
Scary Movie 6 debutó con gran éxito en las salas de los cines peruanos. Foto: Difusión
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El estreno de Scary Movie 6, oficialmente titulada 'Scary Movie: Terroríficamente incorrecta', ha generado gran expectativa entre los seguidores del cine de comedia y parodia. Conocida por su estilo irreverente y su particular sentido del humor, la saga ha marcado una tradición de parodiar clásicos del terror y otros géneros cinematográficos. Esta sexta entrega mantiene esa costumbre y promete mantener a los espectadores atentos hasta el final.

El filme incluye dos escenas poscréditos, ubicadas estratégicamente en la parte intermedia de los créditos, lo que permite disfrutar de contenido adicional sin esperar hasta el último fotograma sobre la pantalla negra. Estas secuencias combinan humor absurdo con referencias a clásicos del cine y refuerzan la experiencia cómica que caracteriza a la franquicia.

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¿Scary Movie 6 tiene escenas poscréditos?

Para los fanáticos de la serie, es importante saber que Scary Movie 6 tiene escenas poscréditos que aportan un valor añadido a la experiencia cinematográfica.

Esta decisión también responde a una tendencia reciente en la industria cinematográfica, donde muchas películas, especialmente las de comedia y parodia, utilizan las escenas poscréditos para ofrecer gags adicionales o referencias culturales sin interrumpir la historia principal.

En esta película, estas secuencias funcionan como guiños para los seguidores y como un incentivo para quedarse en la sala, lo que refuerza la tradición que inició la saga en 2000 con la primera entrega dirigida por Keenen Ivory Wayans.

PUEDES VER: 'Scary Movie 6' CONFIRMADO: la saga de comedia será producida por Paramount y Miramax

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Escenas poscréditos de Scary Movie 6: ¿qué pasa en cada una?

1. Parodia de Nosferatu

La primera escena poscréditos se centra en una sátira del icónico vampiro de Nosferatu, la película de terror dirigida por Robert Eggers que se ha convertido en un referente del género.

En esta secuencia, Scary Movie 6 combina elementos del horror clásico con su característico humor absurdo y ofrece un chiste final que parodia la figura del vampiro de manera exagerada y cómica.

2. Gag del mayordomo

La segunda escena ocurre más adelante, durante los créditos, y presenta al mayordomo de la película en un gag adicional. En esta secuencia, el personaje protagoniza un momento cómico pensado para prolongar las risas y ofrecer un cierre divertido a la proyección. Si bien no anticipa hechos futuros ni revela detalles de una posible secuela, cumple un papel clave: mantener la atmósfera humorística hasta los últimos minutos y premiar a los espectadores que se quedan en la sala.

En conjunto, estas dos secuencias permiten a los seguidores de Scary Movie 6 disfrutar de un cierre cómico completo, respetando la tradición de la franquicia y reforzando su estilo único de parodia.

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