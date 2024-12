Netflix ha revelado nuevas imágenes y detalles de 'Si las estrellas hablaran' (When the Stars Gossip), una innovadora comedia romántica que lleva el encanto de los k-dramas al espacio exterior. Protagonizada por Lee Min Ho y Gong Hyo Jin, dos de las figuras más icónicas de la televisión coreana, la serie promete una historia única que combina humor, romance y la espectacularidad de una estación espacial como escenario principal.

La trama sigue el choque de personalidades entre Gong Ryong, un ginecólogo obstetra con una misión secreta, y Eve Kim, una estricta comandante espacial. Con un enfoque fresco y situaciones cómicas en un entorno de gravedad cero, esta producción aspira a ser un éxito global gracias a su originalidad y al talento detrás de cámaras, liderado por el director Park Shin-woo y la guionista Seo Sook Hyang.

¿Cuándo se estrena en Latinoamérica 'Si las estrellas hablaran'?

'Si las estrellas hablaran' llegará a Netflix en Latinoamérica el 4 de enero de 2025, coincidiendo con su estreno en Corea del Sur. La serie contará con un formato de publicación semanal, una estrategia que busca mantener al público enganchado mientras se desarrolla la historia.

Filmada entre abril de 2022 y febrero de 2023, la serie se posiciona como uno de los estrenos más esperados del próximo año, especialmente entre los amantes de los k-dramas. Con su combinación de romance, comedia y una ambientación única en el espacio, promete ofrecer una experiencia fresca e innovadora.

¿Dónde ver el nuevo k-drama 'Si las estrellas hablaran'?

Los episodios de 'Si las estrellas hablaran' estarán disponibles exclusivamente en Netflix, plataforma de streaming que tiene los derechos de distribución internacional. Sin embargo, la serie se transmitirá en simultáneo en el canal de televisión coreana tvN, el cual ha lanzado exitosos dramas como 'La reina de las lágrimas' y 'Cásate con mi esposo'.

Los usuarios de Latinoamérica podrán acceder a los capítulos semanalmente, alineados con su lanzamiento en Corea del Sur. Para disfrutar de la serie, solo necesitarás una suscripción activa a Netflix. Dado su creciente popularidad, es probable que la plataforma también ofrezca subtítulos en varios idiomas, incluyendo español, lo que facilita el acceso a una audiencia global.

¿De qué trata el nuevo k-drama 'Si las estrellas hablaran'?

La serie narra la historia de dos personajes opuestos que se encuentran en una estación espacial de gravedad cero. Eve Kim, interpretada por Gong Hyo Jin, es la estricta y profesional comandante de la estación, mientras que Gong Ryong, interpretado por Lee Min Ho, es un ginecólogo obstetra que llega como turista con una misión secreta.

A través de situaciones cómicas y enredos, 'Si las estrellas hablaran' explora las diferencias entre ambos personajes: la seriedad y disciplina de Eve chocan con la torpeza y carácter despreocupado de Gong. Sin embargo, esta relación evoluciona hacia una historia de amor inesperada en medio de un entorno extraordinario.

El guion está a cargo de Seo Sook-hyang, conocida por éxitos como 'Está bien, no estar bien' ('It’s Okay to Not Be Okay'), mientras que la dirección corre por cuenta de Park Shin-woo, quien previamente trabajó con Gong Hyo-jin en el popular k-drama Celos encarnados ('Jealousy Incarnate').

'Si las estrellas hablaran'. Foto: tvN

¿Qué personaje interpreta Lee Min Ho en 'Si las estrellas hablaran'?

Lee Min Ho da vida a Gong Ryong, un ginecólogo obstetra de principios y carácter leal que visita la estación espacial como turista. Su personaje, aunque aparentemente ordinario, esconde una misión secreta que añade un toque de intriga a la trama.

La historia se complica cuando Gong, comprometido con la heredera de uno de los conglomerados más poderosos de Corea, decide gastar una fortuna en este extravagante viaje poco antes de su boda. La química entre Lee Min Ho y Gong Hyo Jin será uno de los principales atractivos del k-drama, destacando la evolución de su relación en un escenario fuera de este mundo.