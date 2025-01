El esperado capítulo 12 de 'Cuando el teléfono suena' marca el emocionante desenlace de esta popular serie que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Con una intrigante mezcla de romance, suspenso y giros inesperados, el k-drama ha logrado mantenerse en el top 10 de las series más vistas de Netflix, consolidándose como un fenómeno global.

En este último episodio, los fanáticos esperan revelaciones impactantes y momentos de alta tensión que cerrarán con broche de oro la historia. No te pierdas el gran final de esta emocionante serie y descubre qué le depara el destino a los personajes en este inolvidable episodio final.

¿A qué hora se estrenó el capítulo 12 de 'Cuando el teléfono suena'?

El emocionante final de la serie 'Cuando el teléfono suena' está programado para el 4 de enero de 2025. Este capítulo, que marca el cierre de uno de los k-dramas más populares del momento, se transmitirá simultáneamente en Netflix y en la cadena surcoreana MBC. En Corea del Sur, el estreno será a las 9:50 p. m. (KST), mientras que en otras regiones los horarios varían según la zona horaria local.

'Cuando el teléfono suena’, capítulo 12, en México, El Salvador y Guatemala: sábado 4 de enero de 2025 a las 6:50 a. m.

sábado 4 de enero de 2025 a las 6:50 a. m. ‘Cuando el teléfono suena’, capítulo 12, en Perú, Colombia y Ecuador : sábado 4 de enero de 2025 a las 7:50 a. m.

: sábado 4 de enero de 2025 a las 7:50 a. m. ‘Cuando el teléfono suena’, capítulo 12, en Venezuela y Bolivia: sábado 4 de enero de 2025 a las 8:50 a. m.

sábado 4 de enero de 2025 a las 8:50 a. m. ‘Cuando el teléfono suena’, capítulo 12, en Argentina, Chile y Uruguay: sábado 4 de enero de 2025, a las 9:50 a. m.

sábado 4 de enero de 2025, a las 9:50 a. m. ‘Cuando el teléfono suena’, capítulo 12, en España: sábado 4 de enero de 2025, a las 2:50 p. m.

¿Dónde ver el estreno del capítulo 12 de 'Cuando el teléfono suena' en español latino?

El capítulo 12 de 'Cuando el teléfono suena' estará disponible en Netflix, plataforma que ha permitido que el k-drama alcance audiencias internacionales. La serie ofrece opciones de subtítulos en español latino, además del audio original en coreano, garantizando una experiencia auténtica para los espectadores hispanohablantes.

Si aún no tienes una cuenta activa en Netflix, puedes registrarte y aprovechar las promociones disponibles para nuevos usuarios. La plataforma permite acceder al contenido desde cualquier dispositivo, lo que asegura que no te pierdas el emocionante final de esta intrigante serie. Es importante recordar que el k-drama se estrena inicialmente en la cadena de televisión MBC de forma simultánea con la plataforma de streaming. Sin embargo, también circula en otras plataformas no autorizadas que distribuyen los episodios de manera no oficial.

¿Cómo ver los capítulos del k-drama 'Cuando el teléfono suena'?

Crea o accede a tu cuenta en Netflix: si aún no eres miembro, puedes registrarte fácilmente en la plataforma y explorar las promociones disponibles en tu región. Busca la serie: utiliza la barra de búsqueda de la plataforma y escribe 'Cuando el teléfono suena' para localizarla rápidamente. Selecciona el episodio: navega por la lista de episodios y elige el capítulo que deseas ver, asegurándote de activar los subtítulos en español latino para una experiencia inmersiva. Configura el idioma: opta por el audio original en coreano para disfrutar de la versión más auténtica de la serie.

¿Qué pasará en el capítulo 12 de 'Cuando el teléfono suena'?

El episodio 12 promete ser uno de los más impactantes de la serie, con revelaciones cruciales y momentos de alta tensión. Tras el enfrentamiento de Sa Eon con su enemigo en el capítulo anterior, se espera que este episodio traiga su regreso con una nueva identidad, Bae Gu On, quien podría sorprender a Hee Joo con una propuesta de matrimonio al atardecer.

El intrigante desenlace también podría revelar el misterio detrás de las llamadas desconocidas que Hee Joo ha estado recibiendo, dejando a la audiencia al borde de sus asientos. Con su mezcla de romance, suspenso y giros inesperados, 'Cuando el teléfono suena' cierra su historia como uno de los k-dramas más destacados en el catálogo de Netflix.