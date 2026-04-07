¡BTS desató la locura en Perú! El 7 de abril se llevó a cabo la preventa de entradas para sus conciertos en Lima, los cuales se agotaron en tiempo récord. El grupo coreano, que se presentará el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos como parte de su tour mundial 'ARIRANG', logró un histórico sold out que confirmó la enorme expectativa del fandom en el país.

En redes sociales, miles de fans compartieron su experiencia intentando asegurar un boleto mediante ARMY Membership. El proceso generó tanto emoción como frustración entre quienes lograron comprar y quienes se quedaron sin acceso. Sin embargo, aún queda una oportunidad en la venta general de boletos, programada para el 10 de abril.

BTS hace historia en la preventa de entradas en Lima. Foto: Perúconcerts

BTS logra sold out en preventa para sus dos conciertos en Lima

La llegada de BTS a Lima por primera vez ha generado una verdadera locura entre sus seguidores. Durante la preventa exclusiva, miles de fans ingresaron a la plataforma con la esperanza de asegurar su lugar en los conciertos programados en el Estadio San Marcos.

A través de ARMY Membership, se habilitaron 39.477 entradas para el 9 de octubre y 39.563 para el 10 de octubre. Sin embargo, la alta demanda hizo que los boletos se agotaran en cuestión de minutos, repitiendo el fenómeno ocurrido en otros países como México, donde también se registraron sold out inmediatos.

En redes sociales, los seguidores del grupo de k-pop compartieron videos en los que mostraron tanto su alegría como su frustración por no haber conseguido boletos para los shows de la boyband, evidenciando incluso las largas posiciones que ocuparon en la cola virtual.

¿Cuándo y a qué es la venta general de entradas para el concierto de BTS?

Para quienes no lograron acceder a la preventa, aún queda una oportunidad. La venta general de boletos para los conciertos de BTS en Lima se realizará el próximo 10 de abril desde las 10.00 a. m., por lo que los fans ya se preparan para un nuevo intento.

En esta etapa estarán disponibles 9.870 entradas para el concierto del 9 de octubre y 9.914 para el 10 de octubre, lo que anticipa una alta competencia entre los seguidores que buscan asegurar su presencia en este esperado evento. Ante la limitada cantidad de boletos restantes, se recomienda a los fans estar atentos y listos con anticipación.