¡Confirmado! BTS anuncia tercera fecha en Lima tras sold out en el Estadio San Marcos: fecha de preventa y venta general de entradas
Tras el rotundo sold out en la preventa para los conciertos del 9 y 10 de octubre, BTS confirmó una tercera fecha que ha desatado la emoción del fandom ARMY en Perú.
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¡Nueva fecha! Tras agotarse las entradas en tiempo récord, BIGHIT MUSIC anunció que BTS sumará un tercer concierto en Lima para el próximo 7 de octubre en el Estadio San Marcos. Los fans del grupo de k-pop tendrán una nueva oportunidad para conseguir boletos y asistir a su tour mundial ‘ARIRANG’.
Los dos primeros shows están programados para el 9 y 10 de octubre. Además, se anunció una tercera fecha en Chile y Argentina, previstas para el 14 y 21 de octubre, respectivamente. También se dieron a conocer las fechas en las que los seguidores de la boyband podrán adquirir sus entradas por Ticketmaster.
BTS agregó nuevas fechas por su gira en Sudamérica. Foto: difusión/Weverse
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¿Cuándo y cómo comprar entradas para la tercera fecha del concierto de BTS en Lima?
Se informó que la preventa de boletos para el tercer concierto, con ARMY Membership, se realizará el 8 de abril a las 10:00 a. m., dirigida a quienes se registraron previamente a través de la plataforma Weverse. La venta general se llevará a cabo el 10 de abril y las entradas estarán disponibles exclusivamente mediante Ticketmaster.
En redes sociales, los fans peruanos y extranjeros expresaron su entusiasmo por la nueva fecha, luego de que las entradas se agotaran rápidamente debido a la alta demanda. Ante ello, recomiendan ingresar con al menos 30 minutos de anticipación a la cola virtual y contar con una cuenta en la plataforma oficial de venta. Además, advierten evitar páginas externas para prevenir estafas.
- Preventa tercera fecha (ARMY Membership): miércoles 8 de abril
- Venta general: 10 de abril
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Estos son los precios de la preventa de BTS para el 7 de octubre en el Estadio San Marcos
- Campo: S/851.00
- Tribuna Occidente: S/667.00
- Tribuna Oriente: S/667.00
- Tribuna Norte: S/483.00
- Tribuna Sur: S/483.00
- Soundcheck Package: S/2.591