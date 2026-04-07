Los conciertos de BTS en Perú en 2026 marcarán un antes y un después en la relación entre las superestrellas del k-pop y sus seguidores peruanos. Tras más de una década de carrera, la boyband de HYBE finalmente llegará al país como parte de su esperado tour ‘ARIRANG’, luego de la pausa obligatoria por el servicio militar de sus siete integrantes en Corea del Sur.

La expectativa por sus tres presentaciones en el Estadio San Marcos de Lima ha sido enorme: la preventa de entradas con la ARMY Membership vía Ticketmaster para las dos primeras fechas se agotó en cuestión de horas, lo que llevó a que se agregara un show más. Ahora, miles de fans aguardan la venta general, que iniciará el 10 de abril y ofrecerá los últimos boletos disponibles, con precios que van desde S/400 hasta más de S/2.500. Este último, el más exclusivo, incluye beneficios especiales que ningún seguidor querrá dejar pasar.

¿Cuánto cuesta la entrada más cara para BTS en Perú?

Muchos fanáticos anticipaban que los precios superarían los S/3.000 no solo por la enorme expectativa, el estatus global de BTS y las cifras manejadas en otros mercados, sino también por tratarse de un concierto de 360° que permitirá que todos los asistentes, sin importar la zona en la que se encuentren, puedan ver a Jimin, Jin, V, RM, Jungkook, Suga y J-Hope. Sin embargo, el monto más alto que deberá pagar ARMY en Perú es de S/2.591 por el Soundcheck Package, que ofrece acceso a la prueba de sonido y otros beneficios exclusivos.

Aunque pueda parecer un costo elevado, no resulta inusual dentro del mundo del k-pop. En Lima, el concierto de Stray Kids ya había manejado cifras similares: su paquete más exclusivo alcanzó los S/2.163,50. Aquella presentación estuvo a cargo de Live Nation, la misma productora que ahora trae por primera vez a Bangtan al país.

BTS se presentará en Perú el 7, 9 y 10 de octubre de 2026. Foto: HYBE

¿Qué incluye la entrada más cara para ver a BTS en Lima?

El Soundcheck Package de BTS en Perú permitirá a los fans vivir una experiencia única: escuchar la prueba de sonido de los cantantes antes de que comience el espectáculo. Aunque aún no se ha confirmado la duración de este evento privado ni si estará prohibida la grabación, en otros conciertos de k-pop este beneficio ha ofrecido la oportunidad de disfrutar canciones que no siempre forman parte del setlist oficial.

Estos son los beneficios de la entrada más cara de BTS en Perú. Foto: Ticketmaster

Además del acceso al soundcheck, el paquete incluye un boleto en Campo A, ingreso anticipado al concierto, acceso preferencial a la zona de merchandising y otros beneficios exclusivos que refuerzan la sensación de cercanía con la banda. En conjunto, estos privilegios convierten al Soundcheck Package en la opción más codiciada por los seguidores que buscan vivir la llegada de BANGTAN a Lima de la manera más completa posible: