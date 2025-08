La agencia de BTS ha salido al frente para desmentir los rumores sobre la supuesta participación del aclamado grupo de k-pop en un álbum tributo a Michael Jackson. Horas antes, las redes sociales se llenaron de especulaciones que aseguraban que los Bangtan Boys habían grabado una canción inédita del Rey del Pop, la cual habría sido registrada en Irlanda y estaba destinada a formar parte de un próximo lanzamiento en su honor.

Ante la creciente expectativa generada por esta posible colaboración, el 5 de agosto BIGHIT MUSIC rompió su silencio con un comunicado que puso fin a la algarabía de miles de fanáticos, quienes mostraron gran entusiasmo por la idea de este proyecto que prometía remecer la industria de la música.

Agencia de BTS desmiente participación en álbum tributo a Michael Jackson

La agencia coreana, subsidiaria de HYBE, desmintió de forma tajante cualquier vínculo entre Bangtan y el supuesto álbum tributo, aclarando que los integrantes del grupo de k-pop no han tenido contacto alguno con el proyecto ni con los estudios donde se habría llevado a cabo la grabación. "BTS no ha visitado Grouse Lodge Studio en Irlanda ni ha participado en ninguna sesión de grabación en dicho lugar para el proyecto mencionado. El grupo no participa en ningún aspecto del álbum tributo”, señalaron en el comunicado.

En esa línea, BIGHIT MUSIC manifestó su compromiso de apoyar a sus artistas y sus respectivos proyectos. "Seguimos tomando medidas adecuadas para evitar la difusión de información inexacta . Expresamos nuestra sincera gratitud a los fans por su continuo apoyo a BTS", agregaron.

Los rumores sobre la participación de BTS en supuesto álbum tributo a Michael Jackson

Los rumores sobre la participación de BTS en un álbum tributo a Michael Jackson surgieron tras declaraciones de Paddy Dunning, propietario del estudio Grouse Lodge en Irlanda, quien supuestamente aseguró al 'The Irish Sun' que el grupo surcoreano grabó una canción inédita compuesta por Jackson en 2006 junto a Rodney Jerkins y Nephew, durante su estancia creativa en ese país. El proyecto, apodado como 'The Next Thriller', incluiría un documental y versiones reinterpretadas por artistas contemporáneos de temas no publicados.

Sin embargo, la agencia de BTS desmintió que los integrantes hayan participado en ese proyecto. Asimismo, según una respuesta atribuida a MJ Online Team, el equipo de comunicación digital del patrimonio de Jackson, sus herederos negaron haber autorizado el supuesto álbum tributo, calificando como falsa toda la información que circula sobre su involucramiento.