HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Cultura Asiática

'Carrera final': ¿dónde ver el drama chino online y en sub español?

El drama chino de 56 capítulos de 'Carrera final' se encuentran disponibles online. Conoce cómo y dónde ver los episodios de la historia de carreras.

Drama chino 'Carrera Final' tiene 56 capítulos. Foto: composición LR/NetShort
Drama chino 'Carrera Final' tiene 56 capítulos. Foto: composición LR/NetShort

La serie china 'Carrera final' se ha convertido en un fenómeno entre los fanáticos de los c-dramas. Con una trama centrada en competencias automovilísticas, la historia ha captado la atención de miles de espectadores gracias a los fragmentos virales que circulan en redes sociales.

Actualmente, los 56 episodios de 'Carrera final' están disponibles en español, con subtítulos y doblaje en español a través de la plataforma NetShort. Sin embargo, para acceder a todos los capítulos es necesario contar con una suscripción activa.

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

lr.pe

¿Dónde ver 'Carrera final' drama chino sub español?

La serie china se encuentra disponible de forma oficial en NetShort, una plataforma digital que ofrece dramas asiáticos con subtítulos y doblaje al español. Esta app está habilitada tanto en versión web como en formato de aplicación descargable para dispositivos móviles.

Los primeros 8 episodios pueden verse de forma gratuita, pero para continuar viendo el resto de la temporada es indispensable adquirir una suscripción en línea. Una vez dentro de la plataforma, los usuarios solo deben buscar la serie en el buscador bajo el nombre original para acceder al contenido completo.

Para disfrutar de la historia, solo debes descargar NetShort desde tu tienda virtual favorita, instalarla y buscar la serie entre los títulos disponibles en español. Los episodios de la serie china son de duración corta y los seguidores podrán verlo como si se tratara de una película extendida.

Serie china. Foto: difusión

Serie china. Foto: difusión

PUEDES VER: 'La ira de una madre': ¿dónde ver el drama chino online y en sub español?

lr.pe

¿De qué trata la serie china 'Carrera final'?

El c-drama gira en torno a una competencia de alto riesgo donde se enfrentan Matías y Álvaro Dávalos, un piloto profesional que impone una marca desafiante al derribar 23 botellas durante la prueba. Esta hazaña deja en evidencia la gran diferencia entre conductores profesionales y aficionados.

El protagonista, Matías, se ve obligado a tomar una decisión crucial: aceptar el reto de superar la marca de Álvaro y así proteger la ruta de su comunidad en Villa Montalvo. La trama combina acción, adrenalina y drama, en un formato de capítulos cortos que ha logrado cautivar a los seguidores del contenido asiático.

Notas relacionadas
¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

LEER MÁS
'La ira de una madre': ¿dónde ver el drama chino online y en sub español?

'La ira de una madre': ¿dónde ver el drama chino online y en sub español?

LEER MÁS
‘Tu rostro, siempre en mi memoria’: ¿dónde ver el drama chino online en sub español?

‘Tu rostro, siempre en mi memoria’: ¿dónde ver el drama chino online en sub español?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver el drama chino 'Mi amor está fuera de servicio' completo gratis y en español?

¿Dónde ver el drama chino 'Mi amor está fuera de servicio' completo gratis y en español?

LEER MÁS
BTS en MTV VMAs: ¿cuántos premios ganaron?

BTS en MTV VMAs: ¿cuántos premios ganaron?

LEER MÁS
Overpass 2025 line-up confirmado: estos son los idols coreanos que vendrán al festival

Overpass 2025 line-up confirmado: estos son los idols coreanos que vendrán al festival

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Cultura Asiática

'Estamos muertos 2' llega a Netflix: ¿cuándo es el estreno de la nueva temporada?

'Estamos muertos 2' llega a Netflix: ¿cuándo es el estreno de la nueva temporada?

¿Cómo ver el concierto de Jin en cines de Perú? Precios y fecha

Muere Song Young-kyu a los 55 años: actor surcoreano fue hallado sin vida dentro de su auto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota