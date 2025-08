BTS X Michael Jackson: Productora confirma la participación del grupo en un tributo al 'Rey del Pop'

El famoso grupo surcoreano BTS rendirá homenaje a Michael Jackson en un inédito proyecto musical. Este nuevo álbum contará con canciones escritas para ‘El Rey del Pop’ pero que no pudo terminar de grabar. Así, una nueva colaboración entre los artistas es esperada por los fans en todo el mundo.

Estas canciones son parte de un material inédito que Michael Jackson grabó en el 2006 para un álbum que nunca vio la luz, debido a su fallecimiento. Por ello, Grouse Lodge Studios, donde grabó los temas, confirmó que está trabajando en este proyecto desde el año pasado y espera que más artistas se sumen al álbum.

Así es como BTS 'colaborará' con Michael Jackson

Era el año 2006, Michael Jackson estaba saliendo de su más reciente escándalo: una denuncia de violación a un menor de 13 años de la que salió absuelto. La ola mediática lo perseguía y él, buscaba enfocarse en su siguiente proyecto musical. Durante la temporada de verano, ‘El Rey del Pop’ viajó a Irlanda para grabar en Grouse Lodge Studios, un estudio en el condado de Westmeath, Irlanda.

El proyecto era un álbum que se iba a llamar “The next Thriller”. Así, se instaló en un establo remodelado junto a su familia y empezó a grabar junto a otros artistas que se sumaban a la colaboración. Sin embargo, nunca culminó el producto, y el astro no regresó nunca al país europeo, perdiéndose el material que se había producido.

Sin embargo, recientemente, el jefe de Grouse Lodge Studios, Paddy Dunning, comentó a un medio irlandés que viajó a Estados Unidos a contratar a artistas para participar en un álbum tributo para ‘El Rey del Pop’, que incluirá este material inédito que jamás vio la luz. La participación de BTS fue confirmada por él, diciendo que ya grabaron su canción y afirmando que se pueden esperar más de 10 canciones.

¿Qué más se incluirá en el tributo de Michael Jackson?

Dunning confirmó además que no solo están preparando un álbum, sino también un documental sobre la estadía de Michael Jackson en Irlanda. Según el jefe, obtuvo el permiso de los hijos del fallecido cantante para hacer el álbum y el filme, mencionando que ellos lo ven como un tributo a su padre, en el año donde se cumplen los 16 años de su partida.

Desde ‘Army’, nombre de los fanáticos de BTS, no dudaron emocionarse con las declaraciones de Dunning, resaltando que tanta es la influencia de Michael Jackson en la música del grupo. Así, compartieron en X un video que compara los icónicos bailes del ‘Rey del Pop’ junto a la coreografía del videoclip de ‘Dynamite’, la primera canción del grupo completamente en inglés.