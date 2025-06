BTS dio una muestra de su fuerza como grupo con la inesperada aparición de Jin y Jungkook durante el concierto de J-Hope en el Estadio de Goyang. Este reencuentro, junto a la presentación de la nueva canción “Killin' It Girl”, marcó un momento inolvidable para ARMY y anunció lo que muchos consideran el inicio del esperado regreso de Bangtan tras el servicio militar.

Este 14 de junio (hora de Corea del Sur), se llevará a cabo el segundo día de ‘Hope On The Stage Final’, el emotivo cierre de la gira solista de J-Hope. La transmisión será global a través de Weverse Live, y se esperan nuevas sorpresas, participaciones especiales y más momentos conmovedores entre los integrantes de la banda de K-pop más influyente del mundo.

¿Cómo ver el concierto de J-Hope DÍA 2 'Hope On The Stage Final' en vivo?

La segunda fecha del concierto se realizará este sábado 14 de junio en el Estadio de Goyang, al norte de Seúl. Para ver la presentación de J-Hope en vivo y en exclusiva, los fans deberán acceder a través de Weverse Live, plataforma oficial para las transmisiones de BTS. Para comprar y verificar tu entrada debes seguir estos pasos:

Ingresa a Weverse Shop y accede con tu cuenta. Compra el paquete 4K Single + HD Multi, limitado a una entrada por usuario. Entra a live.weverse.io con la misma cuenta y haz clic en “Verify Ticket”. Asegúrate de contar con una conexión de al menos 20 Mbps. Solo disponible para ver en computadora (no móvil). Navegadores compatibles: Chrome, Safari, Firefox y Edge (últimas versiones).

Para quienes no logren verlo en directo, habrá una retransmisión diferida el 21 de junio a las 11:00 horas KST, equivalente a las 20:00 horas del 20 de junio en México.

¿Dónde ver gratis en concierto final de J-Hope?

Aunque la transmisión oficial del concierto ‘Hope On The Stage Final’ de J-Hope solo está disponible a través de Weverse Live, con acceso limitado a quienes hayan comprado su entrada en Weverse Shop, existen otras alternativas no oficiales para seguir el evento. Algunos fanáticos suelen realizar transmisiones en vivo del show a través de redes sociales como TikTok, Instagram o Twitter, utilizando hashtags como #HopeOnTheStageFinal, #JHopeEnVivo o #BTS2025 para difundir enlaces y fragmentos en tiempo real. También hay comunidades de fans que comparten contenido en grupos cerrados de Telegram o Discord.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas emisiones podrían presentar problemas de calidad o ser eliminadas por infringir derechos de autor. La mejor manera de apoyar al artista es acceder mediante los canales oficiales como Weverse Live, donde se asegura una transmisión estable, en alta calidad y con contenido exclusivo.

¿A qué ver el concierto de 'Hope On The Stage Final' DÍA 2?

El segundo día esta programado para las 8:00 p. m. (hora local) del show de J-Hope se alinea con el 12.º aniversario de BTS, por lo que el fandom ARMY espera más momentos emotivos como los vividos en la primera fecha, cuando Jin y Jungkook subieron al escenario para interpretar 'Jamais Vu' junto Hobi. A continuación el horario para Latinoamérica.