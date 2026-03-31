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¡Por primera vez en Perú! BLACKPINK lanza la pop-up store de su gira mundial 'Deadline': dónde y cuándo abrirá la tienda oficial

BLACKPINK abrirá su primera pop-up store en Perú. Los fans de las superestrellas k-pop, conocidos como BLINK, ya se preparan para disfrutar de una experiencia inmersiva y adquirir merch oficial.

Pop-up store de BLACKPINK llega a Perú en abril de 2026.
Pop-up store de BLACKPINK llega a Perú en abril de 2026. | Foto: composición LR/YG/TikTok/alexhkf

BLACKPINK lanzará su pop-up store por primera vez en Perú y los BLINK lo celebran. La noticia fue confirmada este lunes 30 de marzo del 2026, fecha en que se anunció a Lima como una de las nuevas ciudades que contará con la tienda física de las superestrellas del k-pop en el marco de su tour mundial ‘Deadline’ y el lanzamiento de su tercer mini álbum del mismo nombre.

Aunque Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé no llegaron a Lima como parte de su gira, sí lo hará este espacio físico diseñado no solo para la venta de merchandising oficial, sino también para brindar una experiencia inmersiva sin par. En ese contexto, miles de seguidores se preparan con entusiasmo para demostrar al mundo y a la empresa YG Entertainment el enorme poder de convocatoria que posee en tierras peruanas la girlband más exitosa de Corea del Sur.

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¿Dónde estará la pop-up store de BLACKPINK en Perú?

Confirmado. La primera pop-up store de BLACKPINK en Perú estará ubicada en el distrito de Miraflores, en Lima, específicamente en la Av. José Pardo 200, a una cuadra del Óvalo Miraflores y muy cerca del Parque Kennedy.

La primera tienda oficial de las idols, en el marco de la recién culminada gira ‘Deadline’, fue inaugurada en Seúl, el corazón de Corea del Sur. Tras el éxito del lanzamiento, el proyecto se expandió a otros países de Asia y cruzó continentes, entre ellos América, Europa y Oceanía. Ahora, Lima, junto con São Paulo, se convierten en las únicas ciudades latinoamericanas incluidas en este evento oficial hasta el momento.

Pop-up de BLACKPINK en Perú. Foto: YG Select

Pop-up de BLACKPINK en Perú. Foto: YG Select

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¿Cuándo abrirá la pop-up store de BLACKPINK en Perú?

De acuerdo con MMCL USA, sucursal estadounidense de la agencia Mondaymorning Creativelab, vinculada a la producción de contenidos y experiencias k-pop de grupos, la pop-up store de BLACKPINK en Perú estará disponible desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo. Es decir, durante 4 días, los BLINK en el país podrán congregarse en este espacio temático para adquirir su mercadería oficial del tour ‘Deadline’ y disfrutar de distintas sorpresas, como ya lo hicieron los fans en Seúl, Hong Kong, Macao y otras ciudades.

La llegada de la tienda oficial de las idols marcará así un hito para sus admiradores en el país, pero no es un hecho aislado, pues llegará en un contexto en el que Perú vuelve a estar presente en los radares de las empresas de k-pop. Para muestra, en las últimas semanas empresas como HYBE han confirmadola llegada de sus grupos BTS y ENHYPEN a Lima. Además, Santos Bravos, boyband latina de la misma agencia de los mencionados grupos y que tiene entre sus integrantes al cantante peruano Alejandro Aramburú, también estará presentándose en la capital.

Fechas de la pop-up de BLACKPINK en Perú

Fechas de la pop-up de BLACKPINK en Perú. Foto: captura MMCL USA

De esta manera, BLACKPINK se suma a una agenda cargada de k-pop que los admiradores podrán disfrutar en nuestro país. Se anticipa que su pop-up store sea un éxito rotundo y que este resultado abra las puertas a que la girlband pueda cumplir el más grande sueño de sus BLINK, que es verlas y escucharlas en vivo en un concierto en Perú.

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