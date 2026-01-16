El mundo del K-pop vuelve a centrar su atención en BLACKPINK. El grupo femenino confirmó de manera oficial el lanzamiento de su tercer mini álbum, titulado 'Deadline', el cual llegará al público el 27 de febrero de 2026. El estreno se realizará a las 12:00 a.m. (hora del Este) y a la 1:00 p.m. (hora de Corea del Sur).

El anuncio se realizó el 15 de enero mediante las redes sociales oficiales de BLACKPINK y puso fin a una larga espera desde su último lanzamiento grupal. Este proyecto marca su primer regreso discográfico desde Born Pink, álbum de estudio presentado en 2022.

BLACKPINK confirma fecha de estreno de ‘Deadline’

El grupo compartió un breve video teaser que reveló el nombre del mini álbum de forma dinámica. En la pieza audiovisual se lee el mensaje: “BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] 2026. 02. 27. 12AM (EST) / 1PM (KST)”.

El título del lanzamiento coincide con el de la gira mundial DEADLINE World Tour, actualmente en desarrollo. Esta serie de conciertos culminará el 26 de enero de 2026 en el estadio Kai Tak de Hong Kong, cerrando un ciclo previo al estreno oficial.

Retrasos y decisiones de YG Entertainment sobre el álbum de BLACKPINK

El camino hacia DEADLINE estuvo marcado por varios cambios en el calendario. A inicios de 2025, reportes señalaban un regreso en mayo, fecha que luego pasó a noviembre, diciembre y enero, antes de definirse finalmente para finales de febrero.

Durante ese lapso, YG Entertainment precisó que las modificaciones obedecían a la intención de optimizar el nivel artístico del contenido. En noviembre de 2025, un vocero de la compañía aseguró que la producción atravesaba su fase conclusiva y que toda actualización sería difundida a través de comunicados oficiales.

El primer mini álbum de BLACKPINK en más de tres años

DEADLINE se convertirá en el primer mini álbum del grupo en más de tres años. Su último trabajo discográfico como conjunto fue Born Pink, lanzado en septiembre de 2022, el cual debutó en el primer lugar del Billboard 200.

Ese logro convirtió a la banda en el primer grupo femenino de K-pop en alcanzar dicha posición desde 2008. El álbum incluyó sencillos como 'Pink Venom' y 'Shut Down', ambos con amplio impacto internacional.

Proyectos individuales de las integrantes de BLACKPINK

El grupo presentó el sencillo digital 'Jump' en julio de 2025. El tema alcanzó el primer lugar del Billboard Global 200 y se convirtió en la décima entrada del cuarteto en el Billboard Hot 100, además de recibir tres nominaciones en los MAMA Awards 2025.

Asimismo, las integrantes desarrollaron carreras individuales. Rosé obtuvo nominaciones al Grammy por “APT” junto a Bruno Mars; por su parte, Jennie lanzó su marca ODD ATELIER; Lisa fundó su sello LLOUD y debutó como actriz en The White Lotus; Jisoo combinó actuación con nuevos lanzamientos en solitario.