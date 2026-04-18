La tercera temporada de ‘Las células de Yumi’ continúa atrapando a los fans con cada episodio. El k-drama protagonizado por Kim Go Eun y Kim Jae Won ha regresado con una historia que combina romance y crecimiento personal, despertando gran expectativa en el público. El capítulo 3 estará disponible muy pronto con subtítulos en español y promete revelar más sobre la relación entre Yumi y Soon Rok, el editor que se convierte en pieza clave de su vida.

El éxito del webtoon original se refleja en esta adaptación televisiva, que ha sabido mantener la esencia de las células como recurso narrativo y, al mismo tiempo, darle un aire fresco a la trama. Con solo ocho episodios programados, cada estreno se convierte en un acontecimiento para los seguidores que esperan ansiosos el desenlace definitivo de la protagonista.

¿Dónde ver el capítulo 3 de ‘Las células de Yumi’?

El capítulo 3 de la temporada 3 de ‘Las células de Yumi’ podrá verse con subtítulos en español desde el lunes 20 de abril a través de Viki Rakuten, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión internacional. Aquí está el enlace directo: Viki Rakuten – Yumi’s Cells 3.

En algunas regiones también está disponible en HBO Max, aunque la cobertura depende del país. Para los seguidores en Perú y gran parte de Latinoamérica, la opción más segura y accesible es Viki, que ofrece subtítulos oficiales y actualizaciones puntuales de un nuevo episodio cada lunes y martes.

Las dos primeras temporadas de 'Las células de Yumi' también están disponibles en Viki Rakuten. Foto: captura

¿Cómo ver gratis la temporada 3 de ‘Las células de Yumi’?

Las entregas anteriores de ‘Las células de Yumi’ y los dos primeros capítulos de su tercera temporada están disponibles de manera gratuita en Viki, lo que permite a los espectadores engancharse con la historia sin costo, siempre que tengan una cuenta previamente creada. Sin embargo, para acceder al capítulo 3 y a los cinco que próximamente serán lanzados, es necesario contar con una suscripción al Viki Pass, que habilita todo el contenido premium.

La plataforma liberará un episodio nuevo cada lunes y martes, siguiendo el calendario de emisión en Corea del Sur. De esta manera, los ocho capítulos se irán revelando progresivamente, asegurando que la audiencia viva semana a semana la evolución de Yumi y sus células, y cómo impactará Soon Rok, apodado ‘Reno’, en esta nueva etapa de su vida.