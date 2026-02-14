HOYSuscripcion LR Focus

Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

El thriller coreano 'El arte de Sarah' capturó la atención del público con su mezcla de lujo y misterio, centrado en una protagonista enigmática. La serie de Netflix cuenta con ocho episodios.

'El arte de Sarah' es protagonizado por Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk.
'El arte de Sarah' es protagonizado por Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk. | Foto: Netflix

'El arte de Sarah' se estrenó en Netflix con la promesa de un thriller distinto, capaz de mezclar el lujo con el misterio. La serie coreana de ocho episodios, protagonizada por Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk, atrapó a la audiencia desde el inicio y dejó un desenlace que todavía genera debate.

El cierre de 'The Art of Sarah', como se llama el k-drama por su título en inglés, no solo resolvió el enigma del asesinato; también expuso la verdadera identidad de su protagonista y planteó una reflexión sobre el poder de las apariencias en un mundo obsesionado con la imagen.

PUEDES VER: 'El arte de Sarah' reparto: guía de actores y personajes de la impactante serie coreana que Netflix acaba de estrenar

lr.pe

Sarah Kim, la mujer detrás de la máscara

La historia presenta a Sarah Kim como una ejecutiva exitosa, pero pronto se descubre que esa identidad es una construcción. En realidad, se trata de Mok Ga Hui, una mujer que arrastraba deudas y fracasos y que decidió reinventarse bajo un nuevo nombre tras fingir un suicidio.

Su vida se sostiene en una cadena de engaños: desde operaciones médicas que dejaron cicatrices hasta la creación de Boudoir, la marca de bolsos que la convirtió en referente de lujo. Sarah no es solo un personaje: es el resultado de una estrategia para sobrevivir y ascender en un entorno que premia la apariencia por encima de la verdad.

PUEDES VER: Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

lr.pe

¿Quién murió al final y cuál fue el destino de Sarah?

El misterio central se resuelve cuando se revela que la víctima encontrada no era Sarah, sino Kim Mi Jeong, su imitadora. Mi Jeong comenzó como falsificadora y terminó obsesionada con ocupar el lugar de la protagonista, incluso planeando eliminarla.

El intento de suplantación fracasa y Mi Jeong muere tras un violento altercado con Sarah. Ella aprovecha la situación para manipular la narrativa y, tras una investigación exhaustiva liderada por el detective Park Mu Kyeong, se presenta bajo el nombre de la impostora. Es arrestada y condenada a 10 años de prisión como Kim Mi Jeong, mientras su verdadera identidad permanece oculta.

PUEDES VER: 'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

lr.pe

El significado del final de 'El arte de Sarah'

El final de 'El arte de Sarah' no busca ofrecer certezas, sino cuestionar. La serie coreana de Netflix muestra cómo la verdad puede diluirse cuando lo que importa es la historia que se cuenta. Sarah logra mantener su imperio porque Boudoir representa un sueño aspiracional, más allá de la autenticidad de sus productos o de su propia identidad.

El mensaje es claro: Sarah no solo vendía bolsos, sino también ilusiones. Su desenlace deja en evidencia que, en un mundo dominado por la imagen, la mentira puede ser tan poderosa como la verdad. Esa ambigüedad es la que convierte al cierre en un tema de discusión entre los espectadores.

