'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 5, 6 y 7: ¿a qué hora y dónde se estrenan los episodios del reality coreano?

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ se ha consolidado como uno de los realities coreanos más populares de la plataforma de Netflix que cautivó con los vínculos amorosos, tensiones y triángulos sentimentales. Tras el impacto de sus primeros cuatro episodios, los fans esperan con ansias el estreno de los capítulos 5, 6 y 7, que prometen elevar aún más el drama romántico en la isla.

El avance oficial ya anticipa “más sorpresas” con la llegada de nuevos solteros y solteras, además de situaciones que pondrán a prueba las conexiones formadas hasta ahora. La atención está centrada en Min-gee y Mina Sue, quienes mostraron abiertamente su interés por Seung-il durante la intensa noche de fogata, generando debate entre los seguidores del programa.

¿A qué hora se estrena los capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos' temporada 5 en Netflix?

Los nuevos episodios del reality coreano se estrenarán el 27 de enero en Netflix, plataforma oficial de transmisión. Los horarios de lanzamiento varían según el país:

Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7, en México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador: 3.00 a. m. del martes 27 de enero.

3.00 a. m. del martes 27 de enero. 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7 en Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 a. m. del martes 27 de enero.

4.00 a. m. del martes 27 de enero. 'Cielo para dos', temporada 5 , capítulo 5, 6 y 7 en Bolivia y Venezuela: 5.00 a. m. del martes 27 de enero.

, 5.00 a. m. del martes 27 de enero. 'Cielo para dos', temporada 5 , capítulo 5, 6 y 7 en Chile, Brasil y Argentina: 6.00 a. m. del martes 27 de enero.

, 6.00 a. m. del martes 27 de enero. 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7 en España: 10.00 p. m. del martes 27 de enero.

¿Dónde ver los episodios de 'Single's Inferno 5' en español latino?

Los capítulos completos de ‘Cielo para dos’ temporada 5 están disponibles exclusivamente en Netflix. Los usuarios pueden ver los episodios en español latino descargando la aplicación en cualquier dispositivo compatible y registrándose en la plataforma.

Para acceder al contenido es necesario contar con una suscripción activa, cuyo costo mensual parte desde S/28.90. Con ello, los seguidores del popular reality coreano podrán disfrutar no solo de los nuevos episodios, sino también de las entregas anteriores y otros contenidos del catálogo.