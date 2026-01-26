HOYSuscripcion LR Focus

'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 5, 6 y 7: ¿a qué hora y dónde se estrenan los episodios del reality coreano?

El reality coreano regresa a Netflix con nuevos participantes, un triángulo amoroso en tensión y giros que prometen cambiar por completo el rumbo de las conexiones sentimentales en la isla.

'Cielo para dos 5' estrena nuevos capítulos todos los martes de cada semana en Netflix. Foto: composición LR/Netflix
'Cielo para dos 5' estrena nuevos capítulos todos los martes de cada semana en Netflix. Foto: composición LR/Netflix

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ se ha consolidado como uno de los realities coreanos más populares de la plataforma de Netflix que cautivó con los vínculos amorosos, tensiones y triángulos sentimentales. Tras el impacto de sus primeros cuatro episodios, los fans esperan con ansias el estreno de los capítulos 5, 6 y 7, que prometen elevar aún más el drama romántico en la isla.

El avance oficial ya anticipa “más sorpresas” con la llegada de nuevos solteros y solteras, además de situaciones que pondrán a prueba las conexiones formadas hasta ahora. La atención está centrada en Min-gee y Mina Sue, quienes mostraron abiertamente su interés por Seung-il durante la intensa noche de fogata, generando debate entre los seguidores del programa.

¿A qué hora se estrena los capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos' temporada 5 en Netflix?

Los nuevos episodios del reality coreano se estrenarán el 27 de enero en Netflix, plataforma oficial de transmisión. Los horarios de lanzamiento varían según el país:

  • Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7, en México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador: 3.00 a. m. del martes 27 de enero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7 en Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 a. m. del martes 27 de enero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7 en Bolivia y Venezuela: 5.00 a. m. del martes 27 de enero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7 en Chile, Brasil y Argentina: 6.00 a. m. del martes 27 de enero.
  • 'Cielo para dos', temporada 5, capítulo 5, 6 y 7 en España: 10.00 p. m. del martes 27 de enero.

¿Dónde ver los episodios de 'Single's Inferno 5' en español latino?

Los capítulos completos de ‘Cielo para dos’ temporada 5 están disponibles exclusivamente en Netflix. Los usuarios pueden ver los episodios en español latino descargando la aplicación en cualquier dispositivo compatible y registrándose en la plataforma.

Para acceder al contenido es necesario contar con una suscripción activa, cuyo costo mensual parte desde S/28.90. Con ello, los seguidores del popular reality coreano podrán disfrutar no solo de los nuevos episodios, sino también de las entregas anteriores y otros contenidos del catálogo.

